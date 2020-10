Pas d'enquête publique sur le drame de Wendake, dit le ministre Lafrenière

Je vais prendre mon chapeau d’ancien policier : on a une enquête de la Sûreté du Québec pour découvrir ce qui est arrivé. Plusieurs personnes le racontent, mais là il faut le prouver , a déclaré Ian Lafrenière à l’émission Tout un matin.

Alors d’aller rajouter quelque chose de public présentement, c’est impossible. C’est impossible pendant qu’on a une enquête de la Sûreté du Québec. Dans ma tête, c’est clair. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

M. Lafrenière répondait ainsi à un proche des deux enfants, que l’on ne peut identifier en raison du processus judiciaire en cours, qui a dit craindre qu'un trop grand nombre d'enquêtes n'aient pas les résultats escomptés.

Depuis que le drame s’est produit, quatre enquêtes ont été annoncées, en plus de celle de la Sûreté du Québec, qui se concentre sur Michaël Chicoine, formellement accusé de meurtre au deuxième degré dans cette affaire.

Le Bureau du coroner en mène une, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en a ouvert deux, et une enquête externe sur la gestion du dossier par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Capitale-Nationale a aussi été lancée. Ces enquêtes offriront un bon portrait de la situation , affirme le ministre.

Est-ce que par-dessus ça on va faire d’autres démarches? On verra pour la suite, mais présentement, je pense qu’il y a beaucoup d’enquêtes, beaucoup de façons de voir ce qui s’est passé et où le système a failli.

Au Québec, les enquêtes publiques sont ordonnées par le coroner en chef, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Sécurité publique. Le cabinet de la ministre Geneviève Guilbault avait aussi indiqué hier que les nombreuses enquêtes en cours allaient servir à répondre aux nombreuses questions soulevées à la suite de la tragédie.

Pourquoi aucune visite à Wendake?

Le ministre s’est par ailleurs défendu de ne pas s’être rendu à Wendake dans la foulée du drame. Il assure néanmoins qu’il a parlé au grand chef de la nation huronne-wendat Konrad Sioui dès dimanche matin, pour lui offrir une aide dont il n’a pas précisé la teneur.

On en a parlé le chef Sioui et moi-même. J’ai décidé de ne pas me présenter pour des raisons de COVID et des raisons de convictions personnelles , a-t-il fait valoir, en démentant l’hypothèse qu’il n’avait pas été le bienvenu dans la communauté.

Comme policier, j’ai vu beaucoup de gens qui se déplaçaient sur des tragédies. La dernière chose que je voulais, c’était de devenir un embêtement ou une source de problème pour les gens sur place , a-t-il plaidé dans un premier temps.

M. Lafrenière s’est en outre justifié en soulignant qu’au moment de la fusillade au Collège Dawson, en 2006, le Service de police de la Ville de Montréal, dont il était le porte-parole, devait gérer plus de gens qui voulaient venir voir ce qui s’était passé que l’événement comme tel et qu’il ne voulait pas faire vivre ça à personne.

Quand on offre de l’aide, on l’offre de tout coeur, et on n’a pas besoin de s’exposer pour essayer d’aller chercher du capital. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

Peu après, le ministre a toutefois strictement imputé sa décision à la situation sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19.

Est-ce que la décision aurait été la même l’année passée dans une période sans COVID? La réponse aurait été non. La décision aurait été vraiment différente. Moi, je suis une personne de terrain , a-t-il dit.

Lafrenière répond à ses détracteurs

M. Lafrenière a aussi profité de l’entrevue pour répondre aux critiques parfois sévères dont il a fait l’objet après que sa nomination eut été confirmée par le premier ministre François Legault.

Jugez-moi sur les actions, laissez-nous le temps d’arriver, de faire des actions. On va rebâtir des ponts et on va arriver avec des actions concrètes , a-t-il rétorqué. Il faut apprendre à se connaître. On me fera confiance éventuellement.

C’est correct d’avoir une méfiance. Moi je pense que c’est un réflexe qui est humain. Cependant on ne peut pas m’en vouloir pour mon passé, de dire que j’ai été policier. Je suis très fier de ce que j’ai fait, mais je suis beaucoup plus que ça. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

Il s’est en outre défendu de ne pas avoir reconnu qu’il y avait du profilage racial au sein du SPVM, en affirmant qu’il avait contribué à créer un programme de formation sur le profilage racial, pour abolir ça, pour faire en sorte qu’il y ait du profilage criminel, mais pas du profilage racial .

À l’instar du premier ministre Legault, M. Lafrenière refuse cependant toujours de reconnaître un problème de racisme systémique au Québec, y compris dans la mort de l’Atikamekw Joyce Echaquan, survenue dans des circonstances troublantes à l’hôpital de Joliette.

Présentement, venir dire que c’est le système qui fait du racisme… Moi, je vous dirais même qu’à la limite, on enlève une responsabilité de l’individu de venir dire que, par exemple, à Joliette, ce qu’on a vu [...] c’est un système qui a produit ça , a dit Ian Lafrenière.

Moi, je suis désolé, c’est des gens qui ont mal agi. On a agi rapidement face à eux, ils ont perdu leur emploi. Mais moi, de venir enlever cette faute-là en disant que c’est plutôt le système qui les a amenés comme ça, qui est raciste, nous, présentement, on n’est pas là. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec