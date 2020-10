WestJet suspend plusieurs activités en Atlantique

Le transporteur WestJet annonce qu’il suspend « indéfiniment » ses activités à Moncton, Fredericton, Sydney et Charlottetown et qu’il réduit considérablement ses services à Halifax et à Saint-Jean à Terre-Neuve.

La mesure touche plus de 100 vols hebdomadaires, soit près de 80 % de sa capacité aérienne dans la région de l'Atlantique à compter du 2 novembre. La liaison Québec-Toronto sera aussi suspendue.

En Atlantique, seuls certains vols entre Halifax et les villes de Toronto, Calgary et Saint-Jean à Terre-Neuve seront encore offerts après le 2 novembre. Tous les vols de WestJet à destination ou en provenance de Moncton, Fredericton, Sydney, Charlottetown et Québec seront interrompus dès le 2 novembre.

Aucune date n’est encore prévue pour la reprise du service. L’entreprise explique que ces vols ne sont plus assez rentables dans les conditions actuelles.

Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes efforcés de maintenir les services aériens essentiels dans tous nos aéroports nationaux, mais la demande en matière de déplacements est grandement limitée par des politiques restrictives, et nous sommes à court d'options avec les augmentations de frais de tiers, étant donné l'absence de soutien propre au secteur , affirme le PDG de WestJet, Ed Sims, cité dans un communiqué.

WestJet annonce du même coup la mise en pied d'une centaine d'employés de soutien. Cela ne comprend pas le personnel des aéroports déjà touché par une restructuration précédente en Atlantique.

WestJet ajoute qu’elle était la seule compagnie aérienne au Canada ayant maintenu jusqu’à présent 100 % de son réseau national à la suite de la COVID-19.

L’accessibilité des régions, une priorité du fédéral

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a déclaré en réaction à cette annonce que dans un pays aussi vaste que le Canada, le transport aérien était essentiel afin que les communautés, petites et grandes, soient liées entre elles.

L’accessibilité de nos régions est plus importante que jamais, et les connexions aériennes sont essentielles au développement économique région et à la prospérité. Marc Garneau, ministre fédéral des Transports

Le ministre explique que son gouvernement entend coopérer avec l'industrie afin de trouver une façon de mieux servir les régions affectées par ces changements.