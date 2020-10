Un hôtel présente des excuses pour une conférence religieuse

L’équipe de gestion de l’hôtel Quattro Hotel and Conference Centre a publié un message à la communauté sur Facebook samedi, après avoir reçu beaucoup de reproches.

Les préoccupations de la communauté sont valides , d’après la publication.

Alors que les organisateurs de l’évènement et Quattro ont travaillé en tandem avec la santé publique d’Algoma, en suivant leurs instructions et en adhérant aux protocoles rigoureux de santé publique, nous regrettons l’inquiétude que cela a suscité. hôtel Quattro Hotel and Conference Centre, via Facebook.

Nous sommes désolés, conclut l’hôtel.

Le bureau de santé publique d’Algoma n’a pour sa part pas identifié publiquement l’évènement à l’hôtel Quattro, mais affirme sur Twitter qu’il n’appuie pas de rassemblements ou d’évènements en particulier.

La santé publique d’Algoma ne peut pas empêcher un évènement s’il adhère aux règlements de la province. Cela ne veut pas dire que les rassemblements sont sans risques.

Le maire de Sault-Sainte-Marie, Christian Provenzano, dit comprendre pourquoi sa communauté est frustrée.

C’est compréhensible. On demande aux gens de faire beaucoup de sacrifices en ce moment. Christian Provenzano, maire de Sault-Sainte-Marie

On demande aux gens d’éviter les voyages non essentiels. On leur demande de limiter leurs échanges avec les gens qui habitent sous le même toit. Alors, c’est difficile lorsqu’on fait ces sacrifices de voir un gros évènement dans sa communauté.

Il concède que les consignes peuvent manquer de clarté durant la pandémie.

On nous demande de réduire nos cercles sociaux à la famille immédiate et de ne pas socialiser avec les gens à l’extérieur, mais on amène nos enfants à l’école tous les jours et ils sont dans une classe avec des enfants d’autres familles, dit-il.

Le maire de Sault-Sainte-Marie, Christian Provenzano, dit comprendre la frustration de certains citoyens à la suite de ce rassemblement religieux dans un hôtel. Photo : Twitter/@MayorProvenzano

Le maire dit avoir été mis au fait de la conférence alors qu’elle était déjà en cours.