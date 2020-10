Importante éclosion de COVID-19 à la Ferme des Voltigeurs à Drummondville

Des personnes infectées, 32 sont des employés et deux autres sont des sous-traitants.

Un dépistage massif a été effectué pour tous les employés de l’usine.

En ce moment, en plus des personnes infectées, six autres sont isolées par mesures préventives puisqu’elles auraient été en contact étroit avec les employés qui ont reçu un résultat positif.

Les 40 employés ont tous été retirés de la chaîne de travail.

C'est le même secteur d'activités qu'Olymel, on est dans un abattoir avec les mêmes facteurs de risques. Les mesures sont en place. Olymel a été un bel apprentissage pour nous. La gestion que nous avons mise en place pour l'éclosion d'Olymel nous permet d'être confiant de pouvoir l'appliquer pour la Ferme des Voltigeurs. Nos équipes sont en place et nous avons une belle collaboration également , précise la directrice de la santé publique en Mauricie et Centre-du-Québec, Marie-Josée Godi.

L’entreprise spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la transformation de la volaille ne se voit pas dans l’obligation de fermer ses portes, mais précise que, dans les prochains jours, il est possible que certains produits ne soient pas disponibles.

Toutes les boutiques demeurent ouvertes à l’exception de celle située directement à la ferme sur le boul. Foucault en raison du manque de personnel.

Dans un communiqué, l’entreprise précise que la consommation de l’ensemble de ses produits demeure sécuritaire.

Avec les informations de Brigitte Marcoux

