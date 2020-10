Les restrictions de voyage dans le nord du Manitoba ne sont pas respectées

Selon la chef de la Première Nation crie Misipawistik, Heidi Cook, un contrôle routier dans sa communauté organisé cette fin de semaine démontre que 1773 véhicules ont traversé sa communauté. Seulement 629 de ces déplacements peuvent, selon elle, être considérés comme essentiels.

Heidi Cook demande plus de contrôle sur ces restrictions de voyage dans le nord et une meilleure sensibilisation.

C'est un peu frustrant pour être honnête, parce que je ne pense pas que les gens le font intentionnellement. Souvent, ils ne sont tout simplement pas au courant. Heidi Cook, chef de la Première Nation crie Misipawistik

La cheffe de la Première Nation Misipawistik, Heidi Cook, demande plus de contrôle sur les restrictions de voyage dans le nord. Photo : gracieuseté : Muriel Cook

Il n'y a pas eu de sensibilisation. Au printemps, il y avait des enseignes de la route pour indiquer des restrictions de voyage. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle, il n’y a aucune enseigne. Il y a donc beaucoup de déplacements non essentiels qui se font dans les deux sens , dit-elle en entretien téléphonique.

Heidi Cook craint que le nouveau coronavirus atteigne sa communauté, située près de Grand Rapids, si les restrictions de voyage mises en place par le gouvernement ne sont pas respectées.

Nous ne sommes pas plus en sécurité qu'au printemps, dit-elle. Si la COVID-19 entre dans notre communauté, nous n'avons pas un accès facile aux soins de santé. Nous avons des populations plus vulnérables et des familles nombreuses. Ce sera difficile de contenir et de gérer la situation.

Au cours des dernières semaines, neuf Premières Nations du Manitoba ont déclaré avoir des cas de COVID-19 dans leur communauté.

Le chef de la Première Nation de Peguis, Glenn Hudson, a fait savoir mardi que sa communauté comptait un total de quatre cas actifs et que la communauté avait envoyé 21 personnes dans des hôtels à Winnipeg pour s'isoler.

Il ajoute que 10 remorques destinées à l'isolement devraient arriver dans les prochaines semaines dans sa communauté. Glenn Hudson espère également voir l’installation d’un centre de dépistage rapide et il affirme appuyer le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, qui demande un hôpital de campagne mobile à Little Grand Rapids.

Avec les informations d’Austin Grabish