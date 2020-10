Éclosion à l'hôpital de Rimouski : 3 employés infectés et 5 en isolement

Dans son bilan quotidien, mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région révélait qu'un foyer d'infection avait été détecté dans l'une de ses unités d'hospitalisation .

Cette unité d'hospitalisation est celle dédiée à la COVID-19 à l'hôpital de Rimouski.

Ce sont des membres du personnel dédié de la zone rouge. Le personnel qui est là ne travaille pas avec des clientèles tièdes ou froides , a expliqué le président-directeur général adjoint du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Jean-Christophe Carvalho.

Le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho (archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Jusqu'à maintenant, trois employés sont contaminés et cinq sont en isolement. L'hôpital de Rimouski doit donc se passer de huit membres de son personnel actuellement.

Ça amène une gestion de nos ressources qui est un peu plus poussée , a expliqué le Dr Carvalho en entrevue à Info-réveil.

Même s'il y a des gens qui ont été retirés, à l'heure actuelle on est quand même capables d'offrir la mission , indique-t-il, en ajoutant qu'heureusement, les hospitalisations en lien avec la COVID-19 sont moins nombreuses qu'au début octobre, entre autres depuis que l'hôpital de Gaspé peut accueillir les patients gaspésiens qui ont des complications liées au virus.

Bonne nouvelle cependant, aucun usager n'a été contaminé.

Les usagers avec lesquels les membres du personnel [qui ont contracté le virus] interagissent sont déjà atteints de la COVID. Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Report de chirurgies

Selon le Dr Carvalho, cette éclosion pourrait avoir des impacts sur les chirurgies qui doivent être faites à l'hôpital de Rimouski.

On travaille avec les partenaires dans la Matanie et dans la Matapédia pour délocaliser des chirurgies et être capables de maintenir un certain volume , explique-t-il.

Les activités sont déjà suspendues dans deux des cinq salles du bloc opératoire cette semaine en raison des efforts qui doivent être déployés pour lutter contre le coronavirus.

Pendant la première vague de la pandémie, 2000 chirurgies avaient dû être reportées au Bas-Saint-Laurent.