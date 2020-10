Passage à vide dans les centres des congrès du Bas-Saint-Laurent

L'automne est habituellement une période fort occupée dans les centres des congrès de Rimouski et de Rivière-du-Loup, mais cette année, tous les événements y ont été annulés en raison de la COVID-19. L’absence de congrès a entraîné plusieurs dizaines de mises à pied dans ces établissements.

Entre septembre et novembre, une quarantaine d'événements rassemblant plusieurs centaines de personnes ont habituellement lieu au centre des congrès de l’Hôtel Rimouski. Celui de l’Hôtel Universel, à Rivière-du-Loup, accueille quant à lui une quinzaine de congrès pendant cette période.

Cet automne, l’agenda est complètement vide pour ce type d’événements dans les deux établissements. Le directeur général de l’Hôtel Universel, Martin Lévesque, qualifie la situation de catastrophique .

C’est plusieurs milliers de nuitées disparues, plusieurs banquets disparus , souligne-t-il.

Ça veut dire également des mises à pied. Au moment où on se parle, on doit parler d’environ une centaine d’employés mis à pied. Martin Lévesque, directeur général de l'Hôtel Universel

À l’Hôtel Rimouski, le directeur général, Éric St-Pierre, indique que l’absence de visiteurs liés aux congrès prive l’établissement de 100 à 120 réservations de chambres d’hôtel chaque soir.

Habituellement, il y a entre 70 et 80 personnes de plus qui travaillent à cette période-ci de l’année que présentement , dit-il.

Éric St-Pierre ajoute que l’annulation de ces événements ne touche pas que les centres des congrès et les hôtels, mais aussi les restaurants et les autres commerces de la région, pour qui le tourisme d’affaires est aussi important pendant la période automnale.

Le modèle d’affaires va peut-être changer

Face à l’incertitude quant au déroulement des prochains mois et des prochaines années, les centres des congrès cherchent des façons d’innover.

On travaille sur certains projets, parce que dans l’avenir, le modèle d’affaires va peut-être changer, affirme le directeur général de l’Hôtel Rimouski. Ce sont des projets où, dans nos salles, on offrirait une technologie grâce à laquelle ce serait simple, pour les gens, de travailler à distance avec des sous-groupes.

À lire aussi : Pandémie oblige, le Palais des congrès se réinvente

À Rivière-du-Loup, le centre des congrès offre déjà une nouvelle possibilité à sa clientèle.

C’est un plateau avec une scène, trois angles de caméra différents, une équipe technique sur place pour la gestion des connexions, dit Martin Lévesque. Ça permet à un employeur d’être ici et d’adresser la parole à ses 400, 500 ou 1000 employés. Une organisation pourrait aussi avoir un band ou un humoriste dans cette salle-là et ça pourrait être reproduit, via leurs ordinateurs, chez les employés.

Les centres de congrès tentent d'utiliser la technologie afin de pouvoir permettre à leurs usagers de tenir des rencontres tout en respectant les consignes sanitaires (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Si cette technologie permet de créer un peu d’activités au centre des congrès, elle est utilisée, pour le moment, par des organisations de la région. Les retombées sont donc nettement moins grandes qu’avec les congrès et les rencontres d’affaires qui attirent des gens de l’extérieur de la région, précise le directeur général de l’Hôtel Universel.