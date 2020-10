Insécurité alimentaire: un coup de pouce pour des organismes de l'Outaouais

Des banques alimentaires et organismes de l'Outaouais se partagent 164 000 dollars afin de lutter contre l'insécurité alimentaire en ces temps de pandémie.

La contribution du gouvernement fédéral sert à aider les organismes à contrer les « conséquences sociales, économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19 », peut-on lire dans un communiqué envoyé par les députés fédéraux de la région Greg Fergus et William Amos.

Avec la pandémie, plusieurs organismes sont en manque de bénévoles et doivent faire des pieds et des mains pour recruter du personnel et poursuivre leurs opérations. Les fonds devraient aider ces organismes à combler le manque de personnel.

L'achat et la distribution d'aliments, ainsi que de matériel de protection font aussi partie des priorités des organismes de la région.