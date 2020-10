Fin du stationnement gratuit à Trois-Rivières le 19 octobre

À partir de lundi, les stationnements seront à nouveau payants au centre-ville de Trois-Rivières et une nouvelle tarification entrera en vigueur.

La réduction progressive du télétravail et le retour graduel des employés au centre-ville expliquent la fin de l’amnistie, qui avait été adoptée au printemps dernier dans le contexte de la pandémie et du confinement , souligne la Ville sur son site Internet.

Lors d’une brève séance extraordinaire qui a duré 4 minutes mardi, les élus ont aussi voté en faveur d’un changement de tarification.

Deux zones de tarification seront mises en place dans le but de favoriser le stationnement de plus longue durée en périphérie du centre-ville et de privilégier ainsi le roulement dans les espaces de stationnement situés au coeur du centre-ville.

Le coût du stationnement pour les espaces régis par des parcomètres (zone 1) en périphérie du centre-ville va passer de 1,50 $ l’heure à 1 $ l’heure.

Pour ce qui est des espaces régis par des horodateurs (zone 2), situés entre les rues Royale, Saint-Roch, du Fleuve et Laviolette, il en coûte actuellement 1,50 $ l’heure pour s’y stationner, mais bientôt, le tarif sera progressif. La première heure coûtera 1 $, la deuxième, 2 $ et toutes les heures suivantes, 3 $.

La période de tarification sera plus longue à partir du 19 octobre. Pour le stationnement sur rue, le stationnement sera payant de 9 h à 18 h, soit 1 h 30 de plus qu’avant.

Le stationnement sur rue reste gratuit les soirs et fins de semaine.

Dans les stationnements intérieurs et étagés (zone 3), le coût passe à 3 $ l’heure pour la première heure, à 2 $ l’heure pour la deuxième et à 1 $ l’heure pour les heures suivantes.

De plus, les gens qui vont dans des stationnements intérieurs, étagés ou avec horodateurs sur rue (zones 2 et 3) pourront se déplacer dans une même zone durant la durée de leur stationnement.

La Ville de Trois-Rivières avait rendu le stationnement gratuit en mars dernier, principalement pour accommoder les résidents du centre-ville qui se sont retrouvés soudainement en télétravail à la maison.

Certains automobilistes n’étaient toutefois pas au courant de cette mesure et ont tout de même payé pour se stationner, ce qui a rapporté 64 000 $ à la Ville.