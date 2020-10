Santé mentale : les parents et les femmes sont les plus touchés par la pandémie

Près d'un parent sur trois ayant un enfant de moins de 18 ans à la maison se sent déprimé actuellement, selon une étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto (CAMH).

Les parents de mineurs ont de grands défis à la maison [avec la pandémie], ils ont plus d'anxiété et ressentent parfois un sentiment de dépression , note la chercheuse Hayley Hamilton de CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto .

Toutefois, la COVID-19 ne touche pas seulement les parents, selon l'étude menée du 18 au 22 septembre auprès de 1000 adultes.

Ainsi, un répondant sur cinq dit avoir demandé de l'aide professionnelle pour des questions de santé mentale.

Il s'agit d'un enjeu particulièrement criant pour les femmes. Près du quart des répondantes disent avoir un niveau modéré à sévère d'anxiété comparativement à 18 % chez les hommes.

En revanche, le niveau de solitude ressenti est similaire chez les répondants masculins et féminins.

La chercheuse Hayley Hamilton de CAMH. Photo : CBC/Mehrdad Nazarahari

Par ailleurs, selon l'étude, de plus en plus de Canadiens ont peur de contracter le coronavirus. Plus du quart des répondants craignent ainsi d'avoir la COVID-19 comparativement à environ 20 % lors du précédent sondage de CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto durant l'été.

L'inquiétude devient plus grande , dit la Dre Hamilton.

Ces constats rejoignent les conclusions d'autres études précédentes, y compris celles de la firme de ressources humaines Morneau Shepell. Les parents font face à l'anxiété de leurs enfants et aux défis de trouver un équilibre entre le travail, l'école et le temps passé à élever leurs enfants , explique l'analyste de la compagnie Paula Allen.

Parmi les inquiétudes principales relevées chez les répondants :

L'impact financier de la pandémie

La peur de tomber malade

La crainte de perdre un être cher à cause de la COVID-19

La ligne d'aide téléphonique 211 lancée au printemps à Toronto reçoit plus de 2500 à 4500 appels par semaine, indique la Ville.

Le militant Mark Henick recommande aussi d'appeler régulièrement ses amis et ses proches ou de communiquer avec eux grâce aux médias sociaux pour combattre l'isolement.