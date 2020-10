Une portion de la rue des Campeurs sera fermée d’ici un an à Sept-Îles

Le bout de la rue des Campeurs, située dans le secteur Val-Marguerite de Sept-Îles, sera fermé au plus tard dans un an.

Ce secteur avait été fortement endommagé par de grandes marées survenues en décembre 2016.

La Ville de Sept-Îles s’est entendue de gré à gré avec les propriétaires des onze terrains qui courent un risque accru d’érosion et de submersion.

Un montant de 115 500 $ sera déboursé pour que la Ville achète l’ensemble des terrains sur lesquels quatre bâtiments sont toujours en place.

Le choix de condamner une partie de la rue afin d'éviter d'avoir à y faire des travaux représente un investissement pour la Ville de Sept-Îles, selon son directeur général, Patrick Gwilliam.

Ce sont des terrains sujets à érosion et ce sont des terrains sujets à submersion , explique-t-il.

Refaire une rue sachant très bien que dans les prochaines années il faudrait la refaire encore parce que la tempête était pour encore l’enlever, ce n’est pas une décision qui était raisonnable pour l’ensemble du conseil et l’ensemble des citoyens. Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

C’est de là que le conseil a pris la décision de racheter les terrains sur cette rue-là, ce à quoi on a procédé, et de fermer complètement la rue et les terrains , poursuit-il.

Les restes d'un chalet devant la digue qui a cédé à la grande marée du 30 décembre 2016. Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

La démolition des bâtisses et la désinfection des lieux devraient commencer au printemps prochain et se terminer au plus tard en septembre 2021.

Ce secteur avait été fortement touché par une tempête hivernale en décembre 2016 et la Ville estime qu’une reconstruction des lieux aurait coûté 1,5 million de dollars.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier