Un nouveau comité fait réagir certains élus de Sherbrooke

Désigné sous le nom de comité relations citoyennes, ce comité de travail remplace celui nommé maire et présidents d’arrondissement .

Il a été mis sur pied pour, notamment, améliorer les services aux citoyens et de développer des communications dirigées vers la population et de placer cette dernière au cœur de ses préoccupations , peut-on lire sur la résolution.

Il sera présidé par le conseiller du district de l’Hôtel-Dieu, Rémi Demers.

Le conseiller du district de l'Université, Paul Gingues, a clairement exprimé ne pas être à l’aise avec la formation de ce nouveau comité.

Suite au dépôt du rapport Tanguay, nous devions tenir une discussion sur la pertinence de l’ensemble des comités du conseil. Nous devions revoir la charge et les responsabilités de chaque comité afin d’être plus équitables entre tous les membres du conseil. Or, ces discussions n’ont jamais eu lieu , regrette-t-il avant de faire savoir sa dissidence.

Rappelons que l’année dernière, le rapport de l’ancien conseiller municipal Bernard Tanguay, commandé par la vérificatrice générale, mettait en lumière le grand nombre de comités à la Ville de Sherbrooke.

La conseillère Évelyne Beaudin, qui a également émis sa dissidence, dit qu’elle était favorable à la nomination de Rémi Demers à titre de président de ce nouveau comité et à la transformation du comité maire et présidents. Je ne suis néanmoins pas favorable à la forme qu’on veut donner au comité , explique-t-elle.

Tout ce qu’on a réussi à faire après [le rapport Tanguay], c’est de créer plus de comités. [...] On dirait qu’on crée des comités juste pour donner bonne impression ou encore parce qu’on n’a pas de vision de comment organiser notre travail efficacement. Évelyne Beaudin, conseillère du district du Carrefour

La réforme des comités sur la glace

D'ailleurs, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a annoncé que la réforme des comités ne se fera pas lors de ce mandat-ci. Une décision qu'il qualifie de difficile .

Le travail a été effectué. Ce sont de nombreuses heures qu’on a mises. Pour moi, ça n’a pas été facile de prendre cette décision-là, ce n’est pas la décision que je voulais nécessairement , explique-t-il en entrevue.

On a fait des planifications stratégiques en lien avec les comités. [...] Par contre, la COVID-19 est arrivée, alors nos priorités ont changé à ce moment-là , ajoute-t-il.

Cette déclaration lui a valu plusieurs remarques de la part de divers conseillers. Évelyne Beaudin se dit déçue qu’on vienne enterrer pour de bon l’idée de réformer nos comités dans le présent mandat .

Le dossier de la réforme des comités relève essentiellement de la mairie. Ce travail devait être fait par le conseil précédent qui a voulu réduire le nombre d’élus, mais qui l’a finalement pelleté dans notre cour. Et [...] on s’apprête à le pelleter dans la cour du prochain conseil , regrette la conseillère.

Le conseiller du district des Quatre-Saisons, Vincent Boutin, abonde dans le même sens. Je trouve ça triste finalement qu’on abdique après trois ans sur cette réforme-là , lance-t-il.

La réforme était censée se faire en deux temps, finalement on a juste fait la première réforme et pas la deuxième. Ça me laisse un peu sur mon appétit qu’on ne puisse pas terminer cette réflexion-là , ajoute Vincent Boutin.

Le maire de Sherbrooke dit avoir entendu le message fort envoyé mardi par les élus qui veulent que certains comités soient révisés. Il ne ferme pas la porte à l’éventualité de réviser l’organisation de certains d’entre eux, notamment ceux qui comptent des élus.