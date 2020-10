Peu de contaminations dans les milieux de travail à Montréal, selon la santé publique

Lors d’une conférence virtuelle organisée par la Chambre de commerce de Montréal, Mme Drouin a expliqué que les mesures mises en place par les employeurs contribuaient à éviter des éclosions dans les milieux de travail.

Elle a cependant précisé que le contrôle au niveau social est plus difficile .

Mme Drouin a indiqué que vendredi, 58 éclosions de la COVID-19 étaient enregistrées dans les milieux de travail à Montréal, totalisant 212 travailleurs infectés par le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, un total de 362 éclosions a été enregistré à Montréal.

Elle a indiqué que Montréal compte 60 000 lieux de travail.

Mme Drouin a signalé que les travailleurs de la santé représentaient environ 22 % des infections lors de la première vague au printemps dernier. Les employés des commerces au détail, les employés des restaurants et des bars figuraient parmi les plus touchés par la pandémie.

Certaines éclosions sont plus importantes, mais la majorité comprend moins de 10 employés, et nous sommes en mesure de contrôler la transmission très facilement , a-t-elle expliqué.

Selon elle, si les Québécois respectaient les consignes de la santé publique, il devrait y avoir une baisse de la contamination. Normalement, nous devrions voir une diminution du nombre de cas et des taux de positivité , dit-elle, précisant qu’ il y aura toujours des transmissions et nous les gérerons.

Interaction sociale

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon les données de la santé publique, quatre nouvelles éclosions en milieu de travail ont été signalées à Montréal au cours de la semaine du 20 septembre.

Mme Drouin a expliqué que la transmission se fait généralement lors d'interactions sociales associées aux pauses café, aux repas et au covoiturage.

Elle a ajouté que presque tous les cas de contamination dans les lieux de travail ne concernent que les employés, bien que certaines infections de clients se soient produites dans les bars cet été.

Des infections ont eu également dans des usines où il y a une proximité physique entre les travailleurs dans les chaînes de fabrication.

Lorsqu’on lui pose la question sur la reprise des activités après le 28 octobre, Mme Drouin avance que si Montréal sortait de la zone rouge à ce moment-là, il pourrait y avoir une reprise des activités à condition d’un encadrement des pratiques et des mesures pour limiter les éclosions. Je souhaite qu’on va pouvoir ouvrir les restaurants .

Pour ce qui est de la prochaine saison des sports d’hiver, Mme Drouin a précisé que les activités qui se font à l’extérieur présentent moins de risque. Il faudrait développer des activités intéressantes pour la population pour les amener à combler ce vide d’activité sans les mettre à risque.