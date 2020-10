Stevie Wonder sort deux nouvelles chansons

La sortie de Where Is Our Love Song et Can’t Put It In the Hands of Fate marque une rupture dans la carrière de l’artiste puisque ces deux créations marquent son départ de Motown Records, entreprise avec laquelle il était associé depuis plusieurs décennies. Les deux chansons sont distribuées par Republic Records, qui appartient à Universal Music Group.

Le changement, c’est maintenant. On ne peut pas laisser [notre sort] entre les mains du destin. Personne n’a le temps d’attendre , a dit Stevie Wonder mardi à propos de sa chanson Can’t Put It In the Hands of Fate, où il est accompagné des rappeurs des rappeurs des rappeuses Rapsody et Chika ainsi que des rappeurs Busta Rhymes et Cordae.

Le chanteur avait fait paraître il y a deux semaines une vidéo sur YouTube intitulée The Universe Is Watching Us — Stevie Wonder In His Feelings dans laquelle il abordait le racisme systémique aux États-Unis et le mouvement Black Lives Matter. Vous dites en avoir assez des revendications et des manifestations. Je dis qu’il vous en faudra encore un peu plus pour faire des changements , avait-il alors soutenu.

L’argent récolté à travers la vente de Where Is Our Love Song ira à l’organisation Feeding America, un réseau de banques alimentaires aux États-Unis.

Les deux nouveautés constituent les premières parutions musicales de l’artiste depuis quatre ans.