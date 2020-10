Airbnb : Sherbrooke veut conserver son droit de réglementer le zonage

L'adoption de l'article 81 du projet de loi 67 aurait pour effet d'atteindre aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie , mentionne-t-on dans la motion.

Pour le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, c’est à la Ville d’encadrer la réglementation concernant le zonage des locations de type Airbnb. Selon lui, cette motion est donc un message clair pour qu’une discussion puisse s’amorcer avec le gouvernement provincial pour aller un peu plus loin dans la réflexion .

On est un gouvernement de proximité et on veut garder ce pouvoir-là , dit-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

C’est un pouvoir qui a été donné aux municipalités. On veut faire notre propre réglementation. On ne veut pas que ça soit le gouvernement qui nous impose certaines règles au niveau de notre territoire. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Le conseil municipal unanime

D’ailleurs, le conseil municipal a été unanime sur le sujet, lundi soir. Pour le conseiller du district des Quatre-Saisons, Vincent Boutin, qui est également président du comité consultatif d'urbanisme, il est indéniable que la réglementation de zonage pour les locations de courte durée est du ressort municipal.

En tant que municipalité, on se doit d’avoir les deux mains sur le volant pour contrôler ce genre d’économie-là , indique-t-il.

Si on veut contrôler le développement de notre territoire, il faut absolument qu’on puisse contrôler où ces hébergements-là vont se faire. Vincent Boutin, conseiller municipal et président du comité consultatif d'urbanisme,

Le conseiller du district du Golf, Marc Denault, a pour sa part noté que Sherbrooke, comme toutes les villes, n’échappent pas à la tendance instaurée par Airbnb. Au fil du temps, ça a pris une ampleur importante sur le territoire de Sherbrooke , lance-t-il.

Des citoyens incommodés par des nuisances

Au conseil municipal de lundi soir, Marc Denault a également insisté sur les nuisances que ce type d’hébergement pouvait avoir dans un secteur résidentiel, notamment en période de pandémie.

À partir du mois de mars, M. Legault avait interdit ce genre d’activité sur le territoire québécois et on retrouvait des activités de ce genre ici même, à Sherbrooke. Et parfois, on nous signalait que [les occupants] avaient des plaques du New Hampshire ou de l’État de New York , souligne-t-il.

Le maire de Sherbrooke assure que les services de la Ville travaillent sur ce dossier. Il y a une réglementation qu’on apportera bientôt au conseil municipal , assure-t-il, sans pouvoir être en mesure de donner de date précise.

Beaudin questionne la vision de la Ville

De son côté, la conseillère du district du Carrefour, Évelyne Beaudin, se questionne sur la vision de la Ville de Sherbrooke sur la location à court terme. J’ai l’impression qu’on veut l’éliminer à tout prix alors que je pense qu’on devrait viser un bon encadrement , indique-t-elle.

Comme conseil municipal, on devrait essayer de définir quels sont les principes qui nous guident pour que les services puissent nous revenir avec une proposition d’encadrement , poursuit Mme Beaudin.

Comme le souligne Steve Lussier, la résolution qui a été votée à la séance du conseil municipal de lundi soir sera notamment envoyée au premier ministre François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi qu’à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.