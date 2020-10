COVID-19 : mobilisation pour aider un centre gospel à payer une amende 14 000 $

Les autorités avaient décrété une éclosion à cet endroit la semaine dernière alors que de nombreuses infections au nouveau coronavirus ont été liées à des rassemblements qui se sont tenus au centre Full Gospel Outreach entre le 14 septembre et le 4 octobre.

Un des pasteurs évangélistes qui a présidé aux services à Prince Albert a indiqué que la plupart des chanteurs ne portaient pas le masque ou le couvre-visage, ce qui contrevient aux mesures sanitaires provinciales.

Selon une publication sur les réseaux sociaux du centre Full Gospel OutreachFull Gospel Outreach , l'amende est également due au fait que de la nourriture a été servie aux personnes présentes. Les directives sanitaires stipulent pourtant qu’aucun service de nourriture ou de boisson n'est autorisé dans les lieux de culte en raison de la pandémie.

La femme d’un pasteur s’exprime

La femme d’un autre pasteur du centre Full Gospel Outreach a confirmé au cours la fin de semaine que l’établissement religieux avait reçu une amende des autorités provinciales.

Depuis plus de 30 ans, nous tentons de venir en aide aux sans-abri et aux toxicomanes. Wendy Temple

Wendy Temple, a notamment critiqué le maire de Prince Albert, Greg Dionne, qui a réclamé l'amende la semaine dernière.

Mon mari a fait campagne pour cet homme au début de sa carrière politique. Mon mari est-il parfait? Non. Prend-il toujours les bonnes décisions? Non. Mais il est inébranlable dans sa foi et continuera de défendre les gens souvent oubliés , a mentionné Mme Temple.

Elle a également demandé à ceux qui souhaitent aider le centre à payer l’amende à envoyer un virement électronique à elle ou son mari.

La province préférerait ne pas donner d’amende

Lors du bilan pandémique de dimanche, les responsables de la santé publique ont indiqué que les amendes sont seulement remises après qu’une enquête montre de la négligence ou de mauvaises conduites.

La même journée, le premier ministre sortant de la Saskatchewan, Scott Moe, avait écrit sur Twitter que l’amende était nécessaire pour le centre Full Gospel Outreach, mais qu’il aurait préféré ne pas remettre ce constat d’infraction.

Nous ne voulons pas mettre les gens à l’amende. Nous voulons qu’ils suivent les directives de santé publique, comme le fait la grande majorité des habitants de la Saskatchewan , a expliqué Scott Moe.

La province a décidé, mardi, de restreindre la taille des rassemblements privés à 15 personnes plutôt que 30. Le médecin hygiéniste en chef de la province, Saqib Shahab, a indiqué que cette décision avait été prise puisque la majorité des nouvelles infections sont liées à ce genre de rencontres.

Avec les informations de Guy Quenneville