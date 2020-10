Entreprises Riel a affronté la pandémie en épongeant un déficit de 225 759 $

Lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de l'organisme mardi midi, ses dirigeants ont fait état des projets réalisés, de l’évolution de certains dossiers, et de l’incertitude qu’engendre la COVID-19.

Les états financiers d’Entreprises Riel affichent un déficit de 225 759 $ pour un budget d’un peu plus de deux millions de dollars. Le déficit a été épongé avec des fonds en réserve, la somme desquels se situe maintenant à 987 553 $.

Normand Gousseau rappelle que l’impact financier de la pandémie ne se faisait pas encore sentir en mars. Le déficit est plutôt dû à la gestion des propriétés de l’organisme.

C’est la plus grande perte qu’on a faite depuis un petit moment [...] c’est dû au fait qu’on avait un édifice et demi qui était vide, puisqu’on n’avait pas capacité d’investir , explique Normand Gousseau.

Heureusement, dit-il, en changeant de banque, Entreprises Riel a pu accéder au financement nécessaire pour rénover les propriétés. Maintenant, l’édifice est comble , ajoute le directeur général.

Avant la pandémie, l’année 2020-2021 s’annonçait plus prometteuse, et Entreprises Riel devait approcher la rentabilité, note Normand Gousseau.

Depuis, des annulations de tournées touristiques, la fermeture suivie de restrictions touchant le salon de quilles, entre autres, ont nui au revenu d’Entreprises Riel.

Normand Gousseau se montre toutefois optimiste. On est bien structurés, on a beaucoup d’actifs [...] on fait comme les autres on s’ajuste, on pivote , dit-il.

Le principal selon lui, c’est de suivre les directives de la santé publique pour éviter davantage de conséquences économiques néfastes.

Avec les informations de Marie-Gabrielle Ménard