La DPJ doit revenir à l’essentiel pour mieux intervenir, croit une avocate

Troublée par les événements survenus à Wendake, où un homme est accusé du meurtre au second degré de deux enfants, Me. Assouline demande au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, de se pencher spécifiquement sur le rôle de la DPJ.

Le ministre Carmant a confirmé que trois signalements avaient été faits auprès de la DPJ concernant les enfants retrouvés sans vie.

Comment ça se fait qu’il y en ait autant de dossiers qui sont gérés par la DPJ ? Ça, c’est vraiment une question que M. Carmant devrait se poser , croit l’avocate qui a d’ailleurs accompagné la mère de la fillette de Granby, décédée en 2019, dans une poursuite contre la DPJ.

Valérie Assouline, avocate Photo : Facebook

C'est que la DPJ intervient trop fréquemment, ce qui rend difficiles les interventions lors de situations plus urgentes, selon elle.

Est-ce qu’on ne devrait pas, par exemple, dans des dossiers de conflits de séparation, envoyer les dossiers ailleurs qu’à la DPJ ? La DPJ, c’est une loi d’exception, c’est justement pour des dossiers où il y a des drapeaux rouges […] où on avait besoin de ressources. Valérie Assouline, avocate chez SOS Avocats

À la place, on a des intervenants qui vont gérer des conflits de séparation. Ça, c’est un enjeu. Il faut s’assurer qu’on revienne à la base et à la mission de la DPJ d’être là dans des cas exceptionnels , ajoute Me Assouline.

Elle affirme d'ailleurs avoir beaucoup de clients qui sont supervisés par la DPJ en raison d’une séparation.

Cette ressource, cette intervenante-là qui perd son heure à superviser un parent qui n’a jamais abusé de son enfant, cette ressource pourrait être envoyée ailleurs , souligne-t-elle.

L'avocate s'exprime bien sûr dans un contexte plus large, et ne commente pas directement les événements tragiques survenus à Wendake.

Rôle élargi

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux concède que les causes de signalement auprès de la DPJ se sont multipliées.

Les causes de signalement se sont élargies depuis les 40 dernières années. On ne parle plus seulement d’abus physiques ou d’abus sexuels ou maltraitance. Des fois, on a des signalements pour conflit parental, des fois pour non-fréquentation scolaire , explique Lionel Carmant.

Entre 30 % et 40 % des signalements à la DPJ sont retenus, selon le ministre. Or, selon lui, tous les signalements sont immédiatement traités depuis l’ajout récent d’intervenants à la DPJ et ce, dans toutes les régions du Québec.

Cet enjeu du rôle de la DPJ fait partie des aspects étudiés par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent. Les recommandations sont attendues le 30 novembre.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, à l'Assemblée nationale, en juin 2019. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les mains liées par la confidentialité

D’autres enjeux, comme la confidentialité, doivent aussi être évalués à la DPJ, selon le ministre. Les différents organismes impliqués dans le dossier d’un enfant ne peuvent pas communiquer entre eux. Il faut vraiment faire les choses différemment .

Le ministre dit ne même pas avoir accès rapidement à certains dossiers. C’est pourquoi il a annoncé une enquête externe sur le processus de non-rétention des appels à l'aide dans des enfants de Wendake.

À cause de la confidentialité, on ne peut me donner tous les détails. J’ai dû nommer un investigateur externe qui va aller voir les documents et questionner les gens qui ont pris les décisions pour savoir ce qui s’est passé réellement .

Je crois qu’on a besoin de faire des changements à loi pour mieux protéger nos jeunes , conclut le ministre.

La personne responsable de l'enquête externe n'a pas encore été nommée. Son rapport doit toutefois être rendu avant le 5 décembre.