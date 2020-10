COVID-19 : plus d'un demi-millier de cas en 4 jours

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, annonce que 549 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 au cours des quatre derniers jours et 5 personnes en sont décédées. Celles-ci n'étaient pas des résidents de centre de soins de longue durée a précisé la Dre Henry.

Depuis le début de la pandémie, 10 734 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus dans la province et 250 en sont mortes. Alors que 8974 Britanno-Colombiens sont rétablis de la maladie, il en demeure que 1476 cas sont actifs.

Les chiffres sont plus élevés que ce que nous aurions espéré , affirme la Dre Henry. Cependant, dit-elle, il faut les mettre en contexte . Elle insiste sur le fait que ces données remontent à vendredi et explique que le personnel de laboratoire se mobilise pour traiter autant de tests que possible.

La Dre Bonnie Henry dit qu’il y avait un retard dans les dépistages en fin de semaine dernière qui a été rattrapé au cours de ce long week-end.

Par ailleurs, les autorités de la santé recensent 4 nouvelles éclosions du coronavirus dans le système de santé. Il existe à ce jour 20 foyers de contaminations dans les établissements de soins de longue durée et dans ceux de courte durée.

La médecin hygiéniste en chef de la province explique cependant qu’aucune nouvelle éclosion communautaire n’est à signaler bien que des cas d'exposition persistent.

Plus de détails à venir