Timmins, capitale ontarienne de la surdose mortelle d’opioïdes

La crise des opioïdes qui sévit dans la région de Timmins a atteint des proportions « critiques ». C’est la conclusion que tire un panel de représentants du domaine de la santé et des services sociaux et de représentants élus de la région qui s'est réuni mardi à huis clos.

Selon les statistiques présentées durant la rencontre par la Dre Julie Samson, urgentologue à l’hôpital de Timmins, la municipalité avait, en 2019, un ratio de 46,8 décès dus aux surdoses d’opioïdes par 100 000 habitants. La moyenne provinciale était de 12,1 décès par 100 000 habitants la même année.

En tant que communauté, nous devons changer qui est traité, comment nous les traitons et améliorer l’accès à ces traitements. [...] Il faut changer parce que ce qu’on fait présentement ne fonctionne pas. Dre Julie Samson, médecin familiale et urgentologue

Louise Lemieux a fondé le groupe NO MORE pour lutter contre la crise des opioïdes qui sévit à Timmins. (archives) Photo : Avec l'autorisation de @Lou Lemieux

La conseillère municipale de Timmins, Michelle Boileau, était de la rencontre qui a duré un peu plus de deux heures et demie. Elle affirme avoir été frappée par l’ampleur de la situation que les statistiques ont révélée.

C’est frappant, c’est urgent ! On ne peut plus continuer le statu quo. Il faut agir et poser des actions maintenant. Michelle Boileau, conseillère municipale, Timmins

L’objectif de cette rencontre était de rassembler les intervenants qui gèrent au quotidien la crise des opioïdes dans la région de Timmins, afin de revoir les bonnes pratiques et les guides pour les traitements de la toxicomanie due aux opioïdes.

Un autre objectif est d’avoir une approche cohérente pour l’ensemble de la région.

Un problème médical

Selon la Dre Samson, il est impératif de considérer la toxicomanie comme un problème médical. Selon elle, le patient doit être pris en charge d’urgence, immédiatement lorsqu’il se présente, avec des médicaments comme la méthadone , explique-t-elle.

Ces médicaments [méthadone, suboxone], lorsqu’administrés de façon urgente chez les toxicomanes aux prises avec les opioïdes font une grande différence. Michelle Boileau, conseillère municipale, Timmins

De la méthadone et de la buprénorphine-naloxone, des médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance aux opioïdes. (archives) Photo : Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Toutefois, la Dre Samson souligne qu’il faut assurer non seulement le problème médical, mais aussi par la suite, permettre à ces patients d’accéder aux services sociaux pour les aider avec leurs traitements à long terme conclut-elle.

Les critères d’admissions dans les résidences sont archaïques. Ils sont vieux de 10 à 15 ans. Dre Julie Samson, médecin familiale et urgentologue

Plus de 10 surdoses en moyenne par semaine

Le bureau de la Santé Porcupine ( BSPLe bureau de la Santé Porcupine ) quant à lui rapporte que les ambulanciers ont reçu 28 appels pour des surdoses durant les deux dernières semaines dans la région, une tendance qui va en augmentant.

Le ( BSPLe bureau de la Santé Porcupine ) compile chaque mercredi les appels reçus par les ambulanciers concernant de probables surdoses.

Marie-France Caron-Bruneau, la directrice du programme de réduction des méfaits, confirme que les données recueillies hebdomadairement sur ces appels depuis le début de la pandémie démontrent une augmentation des cas de surdoses.

Au mois d’avril, on avait cinq à six appels par semaine. [...] On va vu une augmentation vers la fin août, mais il y a définitivement une augmentation des surdoses. Marie-France Caron-Bruneau, directrice du programme de réduction des méfaits

Appels reçus par les ambulanciers pour des surdoses dues aux opioïdes : Du 30 septembre au 7 octobre : 14 appels

Du 23 septembre au 6 octobre : 14 appels

Moyenne : plus de 10 appels / semaine Source : Bureau de la santé Porcupine

L’importance de la naloxone

La directrice du programme de réduction des méfaits rappelle l’importance de se procurer une trousse de naloxone, disponible gratuitement dans certaines pharmacies et centres de santé.

La trousse de secours est sans frais, toutefois, une formation est obligatoirement donnée avec la trousse afin de bien prodiguer les soins.

Les trousses de naloxone sont offertes sous forme de vaporisateur. (archives) Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Les ambulanciers peuvent distribuer la naloxone

Madame Caron-Bruneau indique aussi que depuis peu, les ambulanciers dans le district de Cochrane Nord peuvent distribuer les trousses et suivre une formation pour l’usage de la naloxone. Une première en Ontario.

C’était vraiment un manque dans la région [District Cochrane Nord] car nous n’avions pas beaucoup d’organisme pour y distribuer la naloxone. Marie-France Caron-Bruneau, la directrice du programme de réduction des méfaits

Les prochaines étapes

Questionnée sur l’ambiance durant la rencontre à huis clos de mardi, la Dre Samson l’a décrite comme étant plutôt sombre. Notamment lors de la présentation des statistiques des décès.

Mais elle estime que des organisations présentes à la réunion ont bien écouté leurs présentations et recommandations concernant les bonnes pratiques à adopter.

C’est un problème critique [...] et maintenant le monde reconnaît de plus en plus que nous sommes rendus à l’extrême ici à Timmins. Les choses doivent changer maintenant pour sauver des vies. Dre Julie Samson, médecin familiale et urgentologue

Pour Michelle Boileau, le fait que l’ensemble des ressources et des agences soient présentes à cette rencontre était positif. La conseillère municipale souligne qu'il ne faut pas juste évaluer les lacunes, mais voir aussi les forces afin de voir comment nous pouvons travailler tous ensemble explique-t-elle. Mais elle admet qu'il faut que ce soit un effort concerté.

Il va y avoir une redistribution non seulement des fonds, mais aussi des services et des ressources afin de gérer les besoins actuels. Michelle Boileau, conseillère municipale, Timmins

Pour la conseillère de Timmins, il s’agit d’un premier pas et selon elle, le message qu’il faut travailler en collaboration est bel et bien passé.

Des réunions supplémentaires de ce groupe sont prévues sous peu, peut-être même dès la semaine prochaine.