Les activités des Clowns thérapeutiques sur pause

Notre coeur est un peu fendu en ce moment, on a l'impression de les abandonner , a confié la cofondatrice des Clowns thérapeutiques Saguenay, Josée Gagnon, alors qu’elle soufflait des baisers à des résidents d’un CHSLD depuis l’extérieur de la bâtisse. À travers la fenêtre, elle en profitait aussi pour leur envoyer quelques blagues.

Si Josée Gagnon garde son sens de l'humour légendaire, elle admet toutefois se sentir profondément triste de devoir tirer un trait, ne serait-ce que temporairement, sur les visites qui sèment tant de bonheur dans la vie de personnes vulnérables.

La cofondatrice de l'organisme Clowns thérapeutiques Saguenay, Josée Gagnon. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

D’autant que l’organisme avait repris les visites il y a un mois dans une dizaine de centres d’hébergement pour aînés de la région.

On espérait vraiment de tout coeur poursuivre encore, mais le fait que nos services sont au Lac et au Saguenay maintenant, on se promène dans les centres, et aussi en pédiatrie. On travaille avec les communautés les plus vulnérables, alors on ne peut pas prendre de chances. Il pourrait y avoir des conséquences , note l’alter ego de la Dre Lily-Fleur Depeau.

Le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice Saint-Pierre, pense qu’il s’agit d’une bonne et sage décision. Il demeure cependant convaincu que l’impact sur la santé mentale des personnes âgées se fera sentir.

Pour avoir accompagné les clowns dans un CHSLD et de pouvoir voir l'impact de ces gens-là dans le milieu, il est certain qu'il va y avoir, de façon momentanée, une perte pour les gens. Plus longtemps ça durera, plus longtemps les répercussions risquent d'être grandes, mais jusqu'à quel point et sur combien de personnes, je ne le sais pas. Patrice Saint-Pierre, directeur général, FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Clowns thérapeutiques Saguenay maintiendront le lien à distance avec les enfants malades, mais la situation est différente avec les personnes âgées en raison de la barrière technologique, souvent trop grande.

D'après le reportage de Catherine Paradis