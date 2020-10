Des élèves de Gatineau mettent une jupe pour dénoncer les codes vestimentaires genrés

Dans certaines écoles de la région, des garçons se sont présentés à leurs cours vêtus d'une jupe afin de dénoncer les codes vestimentaires genrés et forcer la direction à viser l'égalité entre les sexes.

Le mouvement fait d’ailleurs de petits depuis quelques jours au Québec.

Au Collège Nouvelles Frontières de Gatineau, c'est Zachary Paulin, un élève de 5e secondaire, qui a lancé l'appel à ses confrères de classe.

La semaine dernière, l’élève a lancé le défi à ses amis sur les réseaux sociaux de troquer le pantalon pour la jupe, l’instant d’une journée en classe. Ce dernier voulait ainsi dénoncer la pression sociale qui dicte aux filles comment s’habiller, mais aussi celle qui pèse sur les garçons.

Zachary Paulin est en 5e secondaire au Collège Nouvelles Frontières. Photo : Radio-Canada

Un gars devrait avoir le droit d’être féminin, devrait avoir le droit d’avoir du vernis à ongles sans se faire insulter, sans se faire assumer son orientation sexuelle. Parce que souvent, on va dire : "Oh, ce garçon-là il porte du vernis à ongles, il est probablement homosexuel". Mais ce n’est pas ça la réalité , assure Zachary Paulin.

Nous on veut démystifier ça et on pense qu’en 2020, c’est quand même important de continuer à être intersectionnel dans la bataille d’égalité des sexes. Zachary Paulin

Alors qu’il s’attendait à voir tout au plus une trentaine de ses confrères en jupe, Zachary Paulin a mobilisé plus d’une centaine d’élèves qui se sont pointés en jupe au Collège Nouvelles Frontières, vendredi dernier.

L’initiative hors du commun a toutefois été bien accueillie par la direction de l’établissement.

Guylaine Côté, directrice générale du Collège Nouvelle Frontière. Photo : Radio-Canada/Simon Lasalle

Le respect de l’acceptation et le respect de l’autre ne sont pas genrés chez nous. On est une institution qui est très inclusive et on trouve ça important que peut importe la différence, elle soit acceptée , a indiqué Guylaine Côté, directrice générale du Collège Nouvelles Frontières.

Discussions et débat

Mardi, c'était au tour des élèves du Collège Saint-Alexandre à prendre part au mouvement. Le rassemblement a été modeste, mais le débat a soulevé certaines discussions. Selon le directeur du collège, il n'y aurait pas consensus sur cette question.

C’est intéressant comme phénomène. On a remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un débat, non pas entre des adultes, mais plutôt entre les élèves. Et ce n’est pas tous les élèves qui adhèrent à ce mouvement-là. Actuellement sur les réseaux sociaux le débat fait rage, et nous ça nous permet de récupérer les préoccupations de nos élèves , constate Mario Vachon, le directeur du Collège Saint-Alexandre.

Par ailleurs, la direction indique que si un élève masculin faisait la demande pour porter la jupe comme uniforme, la proposition serait étudiée.