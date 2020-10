Le marché de l'immobilier en effervescence dans la région de la capitale nationale

Dans un communiqué envoyé à Radio-Canada, Royal LePage indique que le prix moyen, en Outaouais, est désormais établi à 299 889 $, une hausse importante par rapport à la même période l’année dernière.

La moyenne nationale se situe plutôt à 8,6 % d’augmentation du prix médian des propriétés canadiennes, selon le communiqué.

Les copropriétés ont suscité un intérêt particulièrement grand chez les résidents de l’Outaouais; Royal LePage indique que les ventes de ce type d’habitation ont bondi de 43,2 % en un an.

À Ottawa, on rapporte une hausse d'autant plus spectaculaire : 12 % par rapport à l’année dernière. John Rogan, courtier immobilier, mentionne toutefois que, malgré la pandémie, les ventes de propriétés sont restées semblables à l’année 2019.

Un marché effervescent et compétitif

Au chapitre des ventes, le marché immobilier résidentiel de Gatineau connaît une activité sans précédent , souligne Royal LePage.

Courtier immobilier pour Royal LePage Vallée de l'Outaouais, Martin Simard affirme recevoir plusieurs offres d'achat pour chacune des maisons en vente.

Dans certains cas, on peut en recevoir jusqu’à 10 offres pour une même propriété, et ce, souvent en l’espace de deux ou trois jours , rapporte-t-il dans le communiqué.

Une fois la propriété vendue, les neuf acheteurs n’ayant pas vu leur offre acceptée doivent reprendre leurs recherches. Martin Simard, courtier immobilier, Royal LePage Vallée de l'Outaouais (communiqué)

Ce dernier estime que les bas taux d’intérêt et l’affluence des résidents de l’Ontario vers le Québec font partie des facteurs qui augmentent la demande.

L’effet COVID-19

Personne n’aurait pu prédire que le marché aurait été aussi actif en pleine pandémie , constate M. Simard. On observe et on s’ajuste d’un mois à l’autre, selon ce qui se passe et ce que le gouvernement annonce.

Le fait que la région d'Ottawa et de Gatineau accueille un très grand nombre de fonctionnaires n’ayant pas perdu leur emploi pendant la pandémie y est certainement pour quelque chose, selon lui.

Même si les répercussions économiques sont moins élevées en Outaouais qu'ailleurs, Martin Simard rappelle que la situation est exceptionnelle .

Le marché immobilier le plus cher du Canada se trouve à Vancouver (archives). Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

À l’échelle du Canada, la pandémie aura permis aux ménages d’investir dans l’immobilier, ayant dû changer leurs habitudes de consommation.

Le président et chef de la direction de Royal LePage, Phil Soper, soutient que la crise sanitaire a stimulé l’épargne à des niveaux jamais observés depuis plusieurs décennies .

Avec des taux d’intérêt qui atteignent des seuils historiquement bas, plusieurs se sont tournés vers des investissements liés au logement. Phil Soper, président et chef de la direction, Royal LePage

Au début de 2020, le taux d’épargne avoisinait les 8 % au Canada. Il a bondi à 28 % lors du deuxième trimestre, soit en début de pandémie. Il s’agit du plus haut taux d'épargne enregistré depuis 1960, selon Statistique Canada.