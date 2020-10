Port-Cartier revient sur sa décision et dit oui à la recharge de la plage Rochelois

Le projet, proposé par le ministère de la Sécurité publique, a pour but de ralentir l’érosion des berges dans le secteur. Toutefois, l’aspect de la plage en sera radicalement changé.

Le maire Thibault espérait pouvoir proposer un projet différent soit la construction d’un muret.

Il juge que les délais imposés par Québec pour valider et présenter cette option l’obligent à abandonner cette option. Le risque pour la population aurait été trop grand, indique M. Thibault. Imaginez-vous, dit-il, que dans, je ne sais pas, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il nous arrive une grosse tempête comme en 2010 ou en 2016, où j'ai la moitié de la rue Rochelois qui part. À ce moment-là, si je vais tendre la main pour arriver et avoir d'autres subventions, [les fonctionnaires] vont dire : "regarde, on voulait vous aider en 2020, alors c'est bien regrettable, mais vous allez le faire assumer par vos citoyens.

Alain Thibault estime cependant que la solution proposée par le ministère de la Sécurité publique se butera au manque d’acceptabilité sociale.

La plage Rochelois à Port-Cartier Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Certains Portcartois ont d’ailleurs déjà fait connaître leur mécontentement. Une pétition en ligne contre le projet a jusqu’à maintenant rassemblé près de 550 signatures.

Malgré tout, le maire de Port-Cartier ne perd pas espoir de sauver la plage Rochelois.

Il croit que le projet fera l’objet d’une demande de consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). C’est sûr que des gens vont le demander, donc il va y avoir [des audiences du] BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement . Si les gens disent non, puis qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale... On sait qu’il y a une pétition. S’ils [les initiateurs de la pétition] nous arrivent avec 1000, 1500, 2000 noms, à ce moment-là, il va falloir que la Sécurité publique revoie leur position.

Les travaux ont été estimés à environ 6,6 millions de dollars. Les contribuables de Port-Cartier paieront un maximum de 1,8 million de dollars de la facture totale.

Le ministère de la Sécurité publique n’a pas répondu aux appels de Radio-Canada.