Le projet de loi 50 est adopté

Le renouvellement du bail comprend deux périodes allant de janvier 2022 à décembre 2031 et de janvier 2032 à décembre 2041.

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles indique « qu’il permet à cette importante entreprise de poursuivre ses activités et de conserver de nombreux emplois ».

Le gouvernement du Québec ajoute que les investissements attendus de PFR « favoriseront la modernisation des usines de papier journal et de certains papiers d’écriture afin d’assurer leur compétitivité ».

« Ce projet de loi est très important pour le développement économique de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la qualité de vie des citoyens. Il vise à assurer la pérennité de deux usines, à Alma et à Kénogami, et à générer des investissements. Il y aura des retombées positives pour l’industrie forestière, les activités et emplois visés », a mentionné la députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

« C’est un dossier qui me tenait particulièrement à cœur et je suis très satisfait des retombées positives que ce dernier aura pour la région », a ajouté son collègue député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire au ministre de l’Énergie, Éric Girard.