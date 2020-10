Ex-détenus et ex-gardiens de la prison Winter recherchés

Le musée souhaite notamment recueillir des témoignages d'anciens gardiens et d'anciens détenus, ainsi que de leur famille afin de raconter quel était le quotidien dans cette prison.

On est beaucoup dans les registres et les archives officielles et ce qu'on aimerait avoir, c'est le volet humain avec les gens qui ont fréquenté la prison Winter.

David Lacoste, directeur général au Musée d'histoire de Sherbrooke