Le projet de transformation de l’Apollo à la croisée des chemins

L’Apollo devait être transformé au bassin Louise pour le préparer afin d'en faire un récif artificiel pour la plongée sous-marine à Godbout dès septembre 2020. Les travaux sont toutefois arrêtés depuis le 25 mai, faute de financement. La pandémie de COVID-19 a aussi entraîné des retards dans le chantier.

Le navire monopolise actuellement un quai et empêche le Groupe Océan d’y mener d’autres travaux sur d'autres navires, soutient le directeur des affaires publiques et corporatives pour le Groupe Océan, Philippe Filion.

Il craint aussi que le navire coule dans le bassin Louise s’il n’est pas entretenu durant l’hiver.

L’Apollo devait déjà être parti [de Québec], indique M. Filion. On demande qu’il soit pris en responsabilité et qu’il quitte le plus rapidement possible le quai, car Groupe Océan a déjà d’autres contrats et d’autres travaux qui doivent être faits à ce quai dans de courts délais.

Le navire Apollo (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Quatre millions de dollars manquants

La Société Apollo estime avoir déboursé 1,7 million de dollars à ce jour pour les travaux et rapporte qu'il lui manque près de 4 millions de dollars pour mener à bien le projet.

Elle craint de devoir déclarer faillite si le Groupe Océan décide d’entreprendre des procédures judiciaires à son endroit.

La Société Apollo devra donc trouver le financement manquant pour terminer le projet ou alors démanteler le navire et abandonner le projet.

Le président de la Société n'a pas encore répondu à nos messages à ce sujet.