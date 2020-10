Le CISSS de la Côte-Nord souhaite que l’accès à la région soit limité

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a demandé au gouvernement du Québec de maintenir les points de contrôles routiers situés aux extrémités de la région et de les rendre coercitifs.

À l’heure actuelle, des barrages sont situés à la traverse Matane–Côte-Nord et à la traverse entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. Ils ont été érigés dans le but de sensibiliser les voyageurs pendant la longue fin de semaine de l’Action de grâce. Ils seront toutefois maintenus au moins jusqu’à mercredi.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux attend une réponse de la part du gouvernement d’ici mercredi pour savoir si les barrages pourront être maintenus et si les pouvoirs des policiers pourront y être accrus, affirme le président-directeur général par intérim, Claude Lévesque.

Nous avons eu des échanges une bonne partie de la fin de semaine avec le gouvernement et différents ministères pour voir un peu comment pourrait s’articuler l’accès à la Côte-Nord. Vous comprendrez qu’on est en zone quand même de fragilité.

Le président-directeur général, Claude Levesque (gauche) et le Dr Richard Fachehoun (droite) lors d'un point de presse, mardi. Photo : Capture d'écran

Le CISSS CISSS affirme qu'il s'agit d'une solution pour que le niveau d'alerte la Côte-Nord reste en zone jaune, mais précise que même si de tels points de contrôle sont déployés, la vigilance et le respect des consignes sanitaires demeurent primordiaux.

Avec l’aide de tout le monde, on espère qu’on va conserver notre statut de zone jaune le plus longtemps possible. Claude Lévesque, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Avec le passage du Saguenay–Lac-Saint-Jean au palier orange, mise à part sa frontière avec le Nord-du-Québec, la Côte-Nord est maintenant entourée de régions en zone orange ou rouge.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, s'est dit favorable à la possibilité de restreindre ainsi l'accès à la Côte-Nord dans le but d'éviter que la Côte-Nord bascule à son tour en zone orange ou rouge.