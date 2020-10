Un X non genré maintenant possible sur les permis de conduire manitobains

Les Manitobains peuvent maintenant afficher un X comme identifiant du genre sur leur permis de conduire et leurs cartes d'identité.

Le Manitoba rejoint la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard qui ont été les premières provinces canadiennes à offrir au public la possibilité de ne pas afficher de marqueur de genre sur leur permis de conduire et leurs cartes d'identité. Le X a été largement adopté par des organisations canadiennes et internationales, a rappelé mardi la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI).

Les Manitobains qui le veulent pourront changer sans frais leur permis de conduire ou leur carte d'identité en se rendant dans un centre de service de MPISociété d'assurance publique du Manitoba ou chez un agent d'assurances Autopac, indique l'organisme.

Pour apporter ces changements, MPI MPI a travaillé avec le Centre du droit d’intérêt public ( PILCCentre du droit d'intérêt public ) qui représentait un groupe d'individus non binaires. Ces derniers avaient déjà consulté la Commission des droits de la personne du Manitoba sur la façon dont le genre est traditionnellement affiché sur les pièces d'identité gouvernementales.

Le PILCCentre du droit d'intérêt public a représenté des Manitobains non binaires inquiets qui ont fait pression pour ce changement , indique Allison Femske, qui est avocate au Centre du droit d'intérêt public.

Il s'agit d'un pas important qui offre le choix aux Manitobains d'afficher ou non des informations sur leur genre sur leurs pièces d'identité, et lorsqu'ils le font, de s'assurer que ces informations affichées sont exactes. Allison Fenske, avocate au Centre du droit d'intérêt public

En avril dernier, la province annonçait que les Manitobains auraient bientôt la possibilité de choisir une désignation de genre X sur les certificats de naissance et de décès, en réponse à une décision de la Commission de droits de la personne rendue en 2019.

Sam MacKinnon est parmi les cinq personnes qui avaient porté plainte contre le gouvernement du Manitoba au sujet de l’absence d’options pour les personnes non binaires qui doivent s’identifier dans la documentation gouvernementale.

Je peux choisir mon marqueur de genre de la même façon que peut le faire un homme ou une femme cisgenre, dit Sam MacKinnon. Photo : Lyzaville Sale/CBC

Sam MacKinnon salue aujourd’hui l’annonce de MPISociété d'assurance publique du Manitoba , en expliquant que de pouvoir afficher un marqueur de genre non binaire, c’est aussi une forme de validation.