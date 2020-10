Organismes culturels : Québec lance un fonds régional d’urgence de 3 M$

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé mardi la création d’un fonds régional d’urgence doté de trois millions de dollars afin de venir en aide aux organismes culturels à but non lucratif que la crise liée à la COVID-19 a plongés dans la précarité.

Financé par l’intermédiaire du Plan de relance économique du milieu culturel présenté en juin dernier, ce fonds est destiné aux organismes dont la survie est menacée à court terme. Ceux-ci pourront recevoir jusqu’à 50 000 $ chacun.

Cette aide vise notamment des musées, des médias communautaires, des écoles de formation en art et des organismes actifs dans les domaines du patrimoine.

J’ai voulu que notre plan de relance économique pour la culture puisse aider les organismes culturels, des plus petits aux plus grands, et c’est pourquoi nous avons créé un fonds qui aidera les organismes régionaux à traverser la pandémie , a précisé Nathalie Roy dans un communiqué.

Les organismes qui sont sous la responsabilité de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ne sont pas admissibles à ce fonds.