Vote des Latino-Américains : « Nous ne sommes pas un bloc politique »

À Miami, c’est presque un cliché que de dire que la plupart des Cubains sont très républicains. Ceux qui ont fui la dictature ont trouvé aux États-Unis un havre de paix et de liberté qu’ils n’échangeraient pour rien au monde. Le camp Trump a bien compris cet attrait et a trouvé le message efficace pour les convaincre de reporter le président au pouvoir : « Si vous votez Joe Biden, le pays deviendra socialiste. »

De quoi appuyer sur le bon bouton pour German Pinelli, arrivé au pays comme réfugié politique en 2007 avec sa femme et son frère. Le socialisme, c’est la dernière étape avant le communisme. On est passé par là et on ne veut pas ça ici , claironne le chanteur du groupe Los 3 de La Habana. Il y a quelques semaines, il a créé une chanson afin d’inciter les Latinos à voter pour Donald Trump.

Les Pinelli sont aux États-Unis depuis plus de 10 ans maintenant. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

De quoi déclencher la passion des Cubains de Miami rassemblés en ce samedi et qui participent sous un soleil de plomb à un événement anticommuniste. Ils chantent presque tous en choeur Oh, mon Dieu, je vote pour Donald Trump. La chanson est devenue virale surtout depuis que l’équipe du président l’a publiée sur sa chaîne YouTube. La Maison-Blanche a même fait parvenir aux chanteurs casquettes et épinglettes présidentielles.

Les Cubains aussi divisés

Loin du spectacle pro-Trump, la célèbre Calle Ocho, artère principale de la Petite Havane à Miami, sort petit à petit de sa torpeur depuis le début de la pandémie. Le bar Ball and Chain, où se produisent des musiciens locaux, vient tout juste de rouvrir ses portes.

Pepe Montes, le leader du trio musical qui porte son nom, est bien content de revoir une clientèle dont il s’est ennuyé. Il a voté pour Trump il y a quatre ans, mais il vient tout juste de changer d’avis pour cette fois-ci. Avant la pandémie, j’allais voter Trump, mais là, je pense qu’après quatre ans ça suffit.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Qui appuieront les électeurs hispano-américains en Floride? Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Elios Gomes, son guitariste, n’est quant à lui convaincu ni par Biden ni par le président sortant. Ni l’un ni l’autre ne vont arrêter d’imprimer de l’argent pour séduire les électeurs , déplore-t-il.

Chacun son histoire, chacun son vote

En Floride, plus d’une personne sur quatre est hispanique ou latino, un bloc qui est loin d’être homogène sur le plan politique. Pour s’en rendre compte, il suffit d’une bonne discussion à table à propos de Donald Trump avec des Latinos d’origine diverse.

Rafael Amaro, Lydia Maldonado et Virginia Savietto discutent des enjeux de la campagne présidentielle. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Pour l’Argentine Virginia Savietto, les Latinos qui votent pour Trump ne font que répéter ses propos politiques sans vraiment se poser les bonnes questions. Il dit : "Biden est socialiste" et ils répètent tous la même chose. Ils pensent que s’ils votent pour lui ils vont devenir riches comme lui. C’est un peu comme si j’avais le même rouge à lèvres qu’Angelina Jolie et que je pensais que je vais lui ressembler parce que j’en mets.

Une affirmation qui fait bondir Rafael Amaro, un conseiller financier inscrit comme électeur indépendant, mais qui n’a que de bons mots pour le président. Vous ne comprenez pas les Latinos quand vous dites une chose pareille. Vous savez ce que les Latinos aiment à propos de Donald Trump? C’est un battant! Depuis le début, les médias et les démocrates ont tout fait pour le faire tomber. Ils sont tous tellement contre lui qu’il doit sûrement faire quelque chose de bien, non?

Au moment où on passe en revue le bilan du président avec ce petit groupe, la républicaine Lydia Maldonado, née à Porto Rico, s’insère dans la conversation, notamment sur la gestion de la pandémie. Ce n’est pas sa faute si on a une pandémie; je pense que n’importe qui aurait de la difficulté à la gérer. Il a très bien fait, car il n’a pas voulu créer de sentiment de panique.

Celle qui votera pour le président l’a choisi parce qu’il est le meilleur candidat pour défendre les valeurs qui lui sont chères : Dieu, la famille, la lutte contre l’avortement.

Avantage Trump?

À l’image de la polarisation du pays dans cette élection si disputée, les Latinos sont donc très divisés. La grande séduction des démocrates et des républicains doit s’adapter à chaque nation représentée dans cette partie de l’électorat d’ici la fin de la campagne, selon Rafael Amaro. Nous ne sommes pas un bloc politique. Quand les politiciens disent qu’ils ont le vote hispanique dans la poche, ils n’ont absolument rien du tout , dit-il. Il estime que le pays d’origine et l’histoire de chacun conditionnent la façon dont celui-ci votera.

Après une discussion très latine , les trois Hispaniques semblent donner la victoire à Donald Trump. En tant que démocrate, Virginia Savietto votera pour Joe Biden, même si elle doute que la grande communauté latino la suive vraiment. Je sais que bien du monde n’aime pas ce que Trump a fait pendant quatre ans, mais je ne sais pas si c’est une majorité parmi les Latinos.