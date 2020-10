Le NPD doit prouver aux électeurs de Revelstoke qu’ils ne sont pas ignorés

Revelestoke est en pleine croissance en ce moment grâce à ses grands espaces et l’amour de ses résidents de plus en plus nombreux pour le plein air.

Claudia Simon, alias Bambi, a peur que Revelstoke devienne un nouveau Whistler. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Claudia Simon, alias Bambi, une accro du skateboard, a peur de voir sa ville attirer autant de touristes. Elle a habité à Whistler pendant dix ans et a fui cette ville devenue trop touristique.

C’était rendu trop, il y avait trop de monde. C’était dur de naviguer dans la ville, ça coûtait trop cher. Je n’ai pas envie que ça arrive ici puis il y a beaucoup de monde qui quitte en ce moment , constate-t-elle.

Pour elle, la préservation de l'environnement est une priorité, ainsi que la préservation du caractère chaleureux de sa ville.

Un marché immobilier en pleine explosion

Mais ils sont plus nombreux à s'y installer, ce qui fait exploser le marché immobilier, au grand désespoir de Samuel Bouchard-Couture.

Samuel Bouchard-Couture a vu les loyers de Revelstoke augmenter de façon exponentielle depuis son arrivée dans la ville, il y a environ six ans. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Il construit des maisons à Revelstoke et voudrait bien pouvoir se permettre d’en acheter une.

C’est ça ma frustration de vivre à Revelstoke, une ville que j’aime tant, mais je suis en questionnement... est-ce que je peux me permettre de rester ici un jour? Samuel Bouchard-Couture, électeur de Revelstoke

Il voudrait que le gouvernement provincial offre de l’aide financière pour les acheteurs d’une nouvelle maison.

Transcanadienne: la sécurité en jeu

L’arrivée massive de nouveaux résidents et de touristes met en lumière un des problèmes récurrents : le manque de sécurité sur l'autoroute transcanadienne qui est le seul accès à la ville.

Gilles Valade voudrait bien que les députés locaux s'attaquent aux enjeux locaux comme le doublement de l'autoroute transcanadienne. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Pour Gilles Valade, directeur d’Avalanche Canada et électeur de Revelstoke, cette question est une source constante d'inquiétude.

L’été, il y a beaucoup d’accidents. L’hiver, c’est les conditions de neige , raconte-t-il. Moi, je voyage beaucoup pour aller à Kelowna et l’hiver, ça me prend entre 2 h 30 et 8 h pour me rendre. [...] Il y a beaucoup de gens qui évitent de sortir de la ville parce que c’est trop dangereux la route , poursuit-il.

Il voudrait une vraie autoroute à deux voies par sens, mais il croit que le député local a peu de poids, quelle que soit son allégeance politique.

Je dirais qu'on ne se sent pas nécessairement ignorés, mais ce n’est pas la priorité. Gilles Valade, électeur de Revelstoke