La pression sur le réseau de la santé se fait sentir

On constate, à travers tout ça, qu’il y a une pression sur le réseau de la santé et des services sociaux qui est vraiment majeure. Il ne faut pas que notre système de santé soit trop touché par la COVID. On est quand même dans une période dans laquelle il pourrait y avoir d’autres besoins et d’autres éclosions , a fait valoir le directeur de la santé publique, le Dr Donald Aubin, lors d'un point de presse virtuel tenu mardi.

La santé publique rapporte 11 nouveaux cas pour les 24 dernières heures, ce qui porte le total à 608 cas depuis le début de la pandémie. Le bilan régional fait état de 140 cas toujours considérés comme actifs. Près de 800 personnes se trouvent en isolement, dont 126 employés du CIUSSS.

Mardi après-midi, le gouvernement a annoncé que le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe de la zone jaune à la zone orange, ce qui fait en sorte que les mesures sanitaires sont désormais accrues.

La situation dans la région : 11 nouveaux cas en 24 heures

608 cas depuis le mois de mars

140 cas actifs

800 personnes en isolement

21 sites d'éclosion

11 lits sur une capacité de 20 occupés par des patients atteints

Près de la moitié des résidents du CHSLD Isidore-Gauthier, à Saint-Coeur-de-Marie, ont contracté la COVID-19, soit 16 sur 34. Onze employés ont aussi obtenu un diagnostic positif. Des mesures ont été mises en place afin de freiner l’éclosion en cours depuis le 3 octobre. Des ressources ont été ajoutées au CHSLD. La santé publique régionale assure que ces personnes ne seront pas déplacées dans d'autres établissements du réseau.

Toujours au CHSLD Isidore-Gauthier, la présence des équipes de santé et de sécurité au travail et de la prévention et du contrôle des infections a été renforcée. Parmi les autres mesure, les repas sont servis dans les chambres et les employés n’apportent plus leurs repas.

Le virus a une capacité de transmission qui est très très élevée. C’est une situation préoccupante, on suit de très près. Le CIUSSS met beaucoup d’efforts sur cette éclosion. Malgré ça, on voit que la transmission est très active. Dr Donald Aubin, directeur de la santé publique, Saguenay-Lac-Saint-Jean

25 cas à l’hôpital d’Alma

L’hôpital d’Alma compte maintenant 25 cas, soit neuf usagers, 15 employés et un médecin. La santé publique indique que 420 membres du personnel et tous les usagers ont subi un test de dépistage.

C'est quand même majeur. On a choisi, dans ce milieu, d’agir très rapidement, de prendre des moyens qui sont très extensifs pour circonscrire, le plus possible, les foyers d’éclosion , dit le Dr Donald Aubin.

Une réorganisation de certains services sera faite afin de limiter la propagation du virus et de diminuer la pression sur les équipes au sein de l'établissement qui se trouve en situation d'éclosion depuis le 8 octobre.

Les usagers de l’hôpital d’Alma qui ont obtenu un diagnostic positif ont été transférés à Chicoutimi.

Un exercice de dépistage est en cours à l'hôpital de Jonquière après la confirmation d'un premier cas. La mesure concerne 90 employés et 34 usagers.

21 sites d’éclosion

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 21 sites d’éclosion, dont deux qui se sont ajoutés au cours de la dernière fin de semaine. Il est question du Pavillon Wilbrod-Dufour et de l’École secondaire Camille-Lavoie.

C’est quand même beaucoup. On voit que ces milieux sont des sources potentielles qui peuvent durer longtemps dans le temps. Il y a des éclosions qui sont plus préoccupantes que d’autres , explique le Dr Donald Aubin.