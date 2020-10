D'autres municipalités de la MRC de Bonaventure resserrent leurs mesures sanitaires

Au total, 68 % des 72 cas actifs dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure ont été détectés durant les sept derniers jours.

Au cours la dernière semaine, tandis que le bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon grimpait de 44 nouveaux cas, la direction de santé publique rapportait 49 nouvelles personnes infectées dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure.

Le nombre de cas d'infection au SRAS-CoV-2 diminue dans la MRC d'Avignon alors qu'il augmente dans la MRC de Bonaventure. Photo : Radio-Canada

Des éclosions ont été confirmées dans une école primaire de Paspébiac et au CHSLD de New Carlisle.

D'autres municipalités ont donc décidé de mettre en place des mesures sanitaires supplémentaires comme l’ont fait les villes de Bonaventure et de New Richmond.

C’est le cas de Paspébiac. Pour le maire, Régent Bastien, la situation exige que des mesures soient prises immédiatement. Environ, les deux tiers des cas de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure sont à Paspébiac ou dans les alentours , indique M. Bastien.

Le cas d'une personne contaminée à la COVID-19 a été détecté à l'école primaire La Source de Pasbébiac. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il s’agit surtout, selon lui, d’éclosions dans des milieux familiaux. Le centre culturel, la bibliothèque et le complexe sportif ont été fermés. La présentation publique de trois projets, dont celui du complexe aquatique, qui devait avoir lieu mercredi, a aussi été reportée.

Fermetures à Caplan

Dès mercredi, la Municipalité de Caplan fermera ses infrastructures de loisirs, soit la salle multifonctionnelle, le centre communautaire et la bibliothèque. L’Hôtel de Ville demeurera ouvert au public, mais il est demandé aux citoyens de privilégier le téléphone et le courriel pour communiquer avec les employés municipaux.

Ces mesures sont applicables jusqu’au 28 octobre 2020. Une réévaluation sera faite par la suite selon les directives de la direction de santé publique.