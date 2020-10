Une résidence endommagée par le feu dans le quartier Évain

Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 12 h 45 alors que des flammes étaient visibles de l'extérieur.

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour combattre l'incendie. On ignore toujours la cause du sinistre.

Il y a un premier bâtiment qui a été endommagé sur lequel il y a l'incendie et il y a aussi un deuxième bâtiment qui a été affecté un peu, qui est partiellement endommagé. On se pose toujours la question ou on craint toujours la propagation sur les autres bâtiments et l'arrivée rapide a permis d'éviter la propagation. Ça s'est propagé dans l'entretoit, alors c'est un peu plus dur à combattre parce qu'il faut aller dans l'entretoit , explique Stephen Valade, directeur de la sécurité incendie à la Ville de Rouyn-Noranda.