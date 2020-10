Grippe saisonnière : la vaccination des personnes âgées commence en Alberta

Dès cette semaine, les Albertains âgés de plus de 65 ans vivant dans un centre de soins longue durée peuvent se faire vacciner contre la grippe saisonnière .

Ils auront le choix entre une dose normale et une dose plus forte. La propriétaire d’une pharmacie Shopper Drug Marts à Calgary, Amani Chehade, note que la dose plus forte aide les personnes âgées à produire suffisamment d'anticorps.

Le système immunitaire des personnes âgées est plus faible et crée donc moins d’anticorps, alors une dose normale de vaccin est souvent insuffisante , explique-t-elle.

Il existe deux versions du vaccin contre la grippe Fluzone. La version standard et la version à haute dose. Cette dernière est autorisée au Canada depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Bert Savard

Inquiétude pour certaines personnes âgées

Or, en Alberta, cette dose plus forte n’est pas gratuite pour les personnes âgées qui ne vivent pas dans un centre de soin de longue durée.

Son coût varie entre 75 et 80 $, une somme trop importante, selon la directrice générale de l'Association des aînés et du logement communautaire de l'Alberta, Irene Martin-Lindsay.

Je suis contente qu’il soit offert aux personnes âgées dans les centres de soins longue durée, mais je suis déçue qu’il ne soit pas gratuit pour tous les Albertains de plus de 65 ans .

Elle souhaiterait que les gouvernements offrent les doses plus fortes de vaccin contre la grippe à toutes les personnes âgées de la province pour qu'elles soient équitablement protégées.

Vaccination générale la semaine prochaine

Par ailleurs, la vaccination de la population générale commencera le 19 octobre. Les enfants entre six mois et cinq ans peuvent se faire vacciner dans une des cliniques de vaccination de leur localité en prenant rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) .

Le reste de la population pourra se faire vacciner à la pharmacie.

Cette année, il est important de se faire vacciner contre la grippe, pour réduire les chances de se faire infecter par le virus de la grippe et celui de la COVID-19 , explique la pharmacienne Amani Chehade.

Elle ajoute d’ailleurs que la pandémie a encouragé de nombreux clients à se faire vacciner pour la première fois cette année.