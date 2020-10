L’émission L’autre midi à la table d’à côté fait le saut à la télévision

Créée par le réalisateur Francis Legault, cette émission télévisée fait se rencontrer deux personnalités qui se confient autour d’un repas. Elle sera diffusée sur ICI Télé le samedi à 19 h à compter du 28 novembre.

Quatre duos parfois surprenants échangeront lors d’un dîner : la comédienne Guylaine Tremblay et l’humoriste Mike Ward, l’humoriste Louis-José Houde et l’auteur David Goudreault, l’astronaute David Saint-Jacques et l’Infoman Jean-René Dufort, l’écrivaine Kim Thúy et l’animatrice Sonia Benezra.

Le réalisateur Francis Legault Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Francis Legault explique que le passage à la télévision est plus qu’une simple captation. Le format télé se veut aussi puissant que la version radio pour traduire en images le sentiment de voyeurisme respectueux dont les auditeurs raffolent depuis tant d’années. Je veux que les téléspectateurs sentent qu’ils sont à la table avec les invités et qu’ils sont les témoins privilégiés d’un moment vrai, unique et rare, d’un moment volé.

Mais ce passage au petit écran ne signifie pas que l’émission abandonne la radio, puisqu’une nouvelle série de rencontres sera aussi présentée sur les ondes d'ICI Première pendant les Fêtes.

Depuis 2005, Francis Legault a imaginé plus de 150 rencontres, parfois explosives, comme celle de Véronique Cloutier et Franco Nuovo, en 2008, qui avaient eu une franche discussion.