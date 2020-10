La langue et la culture, des enjeux électoraux importants pour les Fransaskois

Le président de l’Association jeunesse fransaskoise ( AJFAssociation jeunesse fransaskoise ), Julien Gaudet, considère que cette promotion passe avant tout par un plus grand investissement de la province dans l’éducation en français, notamment pour l’embauche d’enseignants francophones.

Je pense que les manques d’investissements dans l’éducation française commencent à porter fruit dans le sens que le peuple a un besoin et le gouvernement [peine à y répondre]. Julien Gaudet, président de l'Association jeunesse fransaskoise

Il affirme que la pandémie de la COVID-19 a d’ailleurs mis ce manque en évidence, surtout en milieu rural.

Avec la pandémie [le] manque de ressources et de capacités des [enseignants] francophones était toujours l’excuse donnée pour ne pas offrir un service en ligne dans certaines régions de la province , dénonce Julien Gaudet.

Julien Gaudet est le président de l'Association jeunesse fransaskoise (AJF). Photo : Radio-Canada / Ricardo Costa

La vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert ( SCFPASociété canadienne-française de Prince Albert ), Josée Bourgouin, croit elle aussi que l’éducation en français dans la province souffre d’un manque de ressources.

Elle aimerait voir des ressources équitables à celles qui sont offertes aux programmes anglophones. Donc, que ce soit des ressources papier, historiques [ou encore qui portent] sur la santé mentale .

Josée Bourgouin demande aussi des formations et des services gratuits de mise à jour de la langue française pour les nouveaux arrivants. Elle affirme qu’avec un tel service on pourrait facilement intégrer les jeunes dans les écoles et aussi améliorer le fait français en Saskatchewan .

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise ( ACFAssemblée communautaire fransaskoise ), Denis Simard, estime quant à lui que la province devrait investir davantage dans des écoles postsecondaires en français afin de retenir les jeunes qui souhaitent continuer leurs études dans la langue de Molière.

Denis Simard est le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Photo : Radio-Canada

Selon lui, il n’existe pas assez de choix en français en Saskatchewan pour les élèves de douzième année du programme du Conseil des écoles fransaskois ou des programmes d’immersion des autres divisions scolaires.

Donc, c’est une perte du retour d’investissement.

On investit tellement d’argent chez eux jusqu’en douzième année. [Rendus] là, si par manque de choix, ils doivent se rendre en Alberta, en Colombie-Britannique ou ailleurs, c’est une perte pour la province, puis c’est une perte pour nous. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

Promotion du français au sein du gouvernement

Plusieurs organismes fransaskois espèrent d’ailleurs voir une meilleure représentation francophone au sein du gouvernement provincial ainsi que des partis politiques.

La vice-présidente de la SCFPASociété canadienne-française de Prince Albert croit par exemple qu’il est important que la voix francophone, fransaskoise se fasse entendre auprès des haut placés dans le gouvernement .

J'encourage le prochain gouvernement à former dans leurs équipes des gens qui ont un historique ou une affinité fransaskoise pour permettre de bien comprendre les enjeux et les défis que nous faisons face , dit par ailleurs Josée Bourgouin.

Josée Bourgoin est la vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association des parents fransaskois ( APFAssociation des parents fransaskois ), Philolin Ngomo, demande qu’un membre dans chaque ministère du gouvernement puisse s’exprimer en français pour offrir des services aux francophones de la province qui ne parlent pas l’anglais.

Julien Gaudet estime quant à lui qu’une représentation francophone au sein du gouvernement provincial pourrait notamment encourager les jeunes Fransaskois à se lancer en politique.

Ce serait le fun de voir des gens de n’importe quel parti qui parlent français au sein du gouvernement. Je pense que ce serait un atout pour l’organisme [et] je pense que [ces politiciens] pourraient être des modèles accessibles pour les jeunes [qui pensent] s’impliquer dans la politique. Julien Gaudet, président de l'Association jeunesse fransaskoise

La place des arts et de la culture

La directrice générale du Conseil culturel fransaskois ( CCFConseil culturel fransaskois ), Suzanne Campagne, espère que le gouvernement reconnaisse l’importance du secteur des arts et de la culture et qu’il présente un plan pour lui venir en aide en ce temps de pandémie.

On parle très peu de redressement, d’un programme et d’un plan de redressement pour les artistes qui ont été durement frappés par cette pandémie , se désole-t-elle.

Suzanne Champagne ajoute que plusieurs artistes ont dû mettre leur carrière sur pause pour deux ans en raison de la COVID-19.

Il n’y a plus d’albums qui se font, il n’y a plus de tournées, il n’y a plus de spectacles "live", il n’y a plus de films, il n’y a plus de vidéos, il n’y a rien. Suzanne Campagne, directrice générale du Conseil culturel fransaskois

Suzanne Campagne est la directrice générale du Conseil culturel fransaskois. Photo : Radio-Canada

Selon elle, la province laisse le secteur des arts et de la culture de côté et remet beaucoup trop l’entière responsabilité [de sa gestion] au gouvernement fédéral .

Suzanne Campagne demande donc à la province d’augmenter les budgets de SK Arts ainsi que la Saskatchewan Arts Alliance, qui travaillent de près avec les artistes et les travailleurs culturels.

La directrice générale du CCFConseil culturel fransaskois aimerait aussi que la province mette à jour les mesures de sécurité et d’hygiène imposées aux diffuseurs de spectacles et contribue à la relance des événements de rassemblement comme les festivals .