L'appel d'un rédacteur en chef antisémite reporté à cause d'un malentendu

Nouveau rebondissement au procès en appel de James Sears, qui a été condamné l'an dernier à un an de prison pour incitation à la haine en raison d'articles qu'il a écrits dans le périodique Your Ward News (YWN). Un juge a accepté mardi sa requête de reporter les audiences à la mi-novembre, parce que l'individu dit avoir été prévenu à la dernière minute que le procès n'aurait pas lieu en personne.

Le rédacteur en chef de YWNYour Ward News , James Sears, a demandé un report, parce qu'il dit avoir été prévenu vendredi après-midi avant le long congé de l'Action de grâce que son appel serait entendu mardi matin sur la plateforme numérique Zoom. Il évoque un malentendu.

Or, James Sears a déclaré pour sa défense qu'il n'avait pas une bonne connexion Internet et qu'il ne pouvait plaider au téléphone, puisqu'il a des présentations à faire, de la littérature à présenter en preuve et des témoins à appeler à la barre.

Pourtant, lors de la rencontre préliminaire du 9 octobre, la Couronne avait présenté un dépliant que M. Sears avait rédigé cet été sur la COVID-19 et dans lequel il affirme qu'il s'agit d' une conspiration et que les consignes de la santé publique au pays relèvent de la propagande soviétique .

Une copie du périodique Your Ward News Photo : Radio-Canada / Spencer Gallichan-Lowe

M. Sears avait par ailleurs ajouté qu'il souhaitait un procès en personne, mais qu'il ne porterait pas le masque dans le prétoire. Le juge Suhail Akhtar (qui agissait comme le magistrat chargé de la gestion de l'instance, NDLR) avait alors décidé que l'audience se tiendrait sur Zoom pour des raisons sanitaires.

Le dépliant a été repris sur Twitter et M. Sears a avoué mardi matin qu'il en était bien l'auteur. Le rédacteur en chef, qui se défend seul, explique toutefois que cette façon de procéder à la dernière minute était un abus de procédure flagrant .

James Sears lors de son procès en 2019 à Toronto. Photo : Radio-Canada

M. Sears affirme que la situation dans laquelle il a été mis est injuste et qu'il n'a pu préparer si vite des plaidoiries en ligne avec un préavis si court.

J'ai été trompé et piégé , dit-il en montrant du doigt la Couronne qu'il accuse d'être malhonnête . Il affirme que toutes les parties avaient décidé cet été que le procès aurait lieu en personne.

Appel retardé d'un mois

M. Sears a demandé deux semaines supplémentaires pour établir une connexion Internet rapide dans un lieu qu'il n'a pas identifié et pour apprendre à se servir de la plateforme Zoom pour y projeter sa présentation PowerPoint.

Le procureur de la Couronne, Michael Berstein, affirme qu'il était entendu vendredi après la rencontre téléphonique que le procès en appel aurait lieu en ligne, parce que la plateforme Zoom est la meilleure qui soit pour accommoder toutes les parties, en plus d'être sécuritaire pour tous .

M. Sears a présenté de nombreux arguments pour justifier un report, parce qu' une audience au téléphone handicaperait [s]a cause et qu' il [lui] sera difficile de convaincre le magistrat . On ne peut me forcer à plaider sur Zoom le jour ouvrable suivant un long congé férié , a-t-il expliqué.

James Sears et LeRoy St. Germaine du journal « Your Ward News » à leur sortie du palais de justice, le 24 janvier. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L'avocat de l'éditeur du périodique Your Ward News, Ian McCuaig, a affirmé qu'il s'attendait aussi à ce que l'audience soit en personne, bien qu'il ait l'expérience de plaider sur Internet. J'ignore comment M. Sears compte s'y prendre au téléphone , poursuit-il.

Me McCuaig a cependant noté que son client, LeRoy St. Germaine, aurait préféré lui aussi une audience au tribunal, parce qu'il n'est pas convaincu qu'il puisse assister à des audiences en ligne durant trois jours.

LeRoy St. Germaine, a été condamné à 12 mois de détention à domicile, mais il interjette appel de sa condamnation.

Décision du magistrat

Le juge Peter Cavanagh, de la Cour supérieure de l'Ontario, a reconnu mardi que le téléphone n'était pas un mode pratique pour entendre des témoins ou examiner des éléments de preuve dans ce procès.

Il a expliqué que M. Sears est en droit de préparer sa défense, même s'il n'a pas le choix de la plateforme numérique sur laquelle il devra se défendre. Il serait injuste de le laisser plaider au téléphone , a-t-il conclu.

Les procédures d'appel sont reportées à cause d'un supposé malentendu entre les parties. Photo : iStock / iStock / Cristian Baitg

Le procès a été reporté du 10 au 16 novembre pour trois jours d'audience (le 11 novembre est férié dans les tribunaux).

La publication du périodique Your Ward News a été suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Le temps presse, puisque James Sears doit se rendre aux autorités à partir du 1er décembre pour entamer sa peine de prison. Il avait été libéré sous caution le temps que son appel soit entendu.

M. Sears a par ailleurs fait savoir qu'il envisageait de demander une révision judiciaire sur la décision du juge Akhtar d'avoir ordonné des audiences sur Zoom.