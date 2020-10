Le port du masque demeure recommandé, mais pas obligatoire à l'Î.-P.-É

L'Île-du-Prince-Édouard demeure la seule province en Atlantique où le port du masque n'est pas obligatoire dans les lieux publics, et ce, malgré les récentes éclosions de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Les autorités insulaires de la santé recommandent tout de même fortement le port du masque à l'intérieur, dans les endroits publics où l'éloignement physique n'est pas possible.

Le masque n'est pas notre première ligne de défense contre la COVID-19 , affirme la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison. Le fait de porter un masque ne remplace pas les autres mesures de santé publique, comme l'éloignement physique et le lavage des mains.

Les autorités de la santé à l'Île-du-Prince-Édouard disent surveiller de près la situation dans les régions de Moncton et du Restigouche, au Nouveau-Brunswick. Mais elles n'envisagent pas d'imposer aux Insulaires des mesures plus strictes pour l'instant.

Nous avons des contrôles aux frontières. Nous faisons beaucoup de tests de dépistage. Nos 63 cas [depuis le début de la pandémie] sont tous liés à des voyages à l'extérieur de la bulle atlantique. Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard

L'Île-du-Prince-Édouard compte trois cas actifs de COVID-19.

La Dre Heather Morrison n'écarte cependant pas la possibilité d'imposer le couvre-visage si la situation s'aggrave. Elle dit que les récentes éclosions dans les régions néo-brunswickoises de Moncton et du Restigouche sont un rappel à la prudence face au coronavirus. Ça pourrait arriver ici tout aussi rapidement , prévient-elle.

Par ailleurs, l'Île-du-Prince-Édouard n'entrevoit pas de changement immédiat à la bulle atlantique. Toutefois, les déplacements non essentiels dans les zones chaudes au Nouveau-Brunswick sont fortement déconseillées pour l'instant. Les Insulaires qui doivent néanmoins s'y déplacer sont priés à leur retour de surveiller leurs symptômes, porter un masque et éviter les lieux publics autant que possible.