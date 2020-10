Le procès du massothérapeute Patrick Chénard reprend avec la suite de son témoignage

Le procès du massothérapeute et kinésiologue Patrick Chénard a repris mardi matin au palais de justice de Mont-Joli. L’accusé a poursuivi son témoignage pour une cinquième journée en niant avoir eu des contacts de nature sexuelle avec des clientes, et en alléguant qu’une des présumées victimes avait plutôt tenté de lui toucher les parties génitales.

L’homme de 29 ans fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’exploitation sexuelle pour des faits allégués qui se seraient produits en novembre 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

En cour mardi matin, l'avocat de Patrick Chénard, Yves Desaulniers, a terminé de l'interroger sur ses rencontres avec une huitième présumée victime qu’il a invitée, en 2018, à participer à des tests sur les effets de la musique.

L’accusé a nié avoir inséré sa main sous la région pubienne de la plaignante pour y ancrer le drap la recouvrant pendant le massage. Il a dit l’avoir uniquement inséré entre sa cuisse et la table.

Il a également réfuté que le déplacement du drap lui avait permis de voir les parties génitales de la présumée victime.

Patrick Chénard a ensuite livré sa version des faits sur ses rendez-vous avec une neuvième présumée victime. Il a raconté l’avoir invité, elle aussi, sur Facebook, à des séances dans le cadre de tests sur les effets de la musique en 2018.

L'accusé a allégué que lors du premier massage, la plaignante aurait plutôt elle-même glissé sa main vers ses parties génitales à lui. Il a dit s’être immédiatement dégagé et lui avoir demandé : qu'est-ce que tu fais là?

Il a raconté que la plaignante s’est alors excusée et qu’il a mis fin au traitement.

Dans la discussion suivant cette séance, l’accusé a dit avoir mentionné à la présumée victime qu’il pouvait comprendre qu’elle ait eu une pulsion, mais que professionnellement et personnellement , il ne pouvait pas se permettre ça.

Il a indiqué que la cliente avait l’air mal à l’aise, qu’elle s’était excusée et qu’elle avait dit qu’il était un beau garçon et qu’il avait un beau body.

L'accusé a indiqué qu'il ne lui avait pas facturé la séance parce qu'il n'aimait pas l'image que cela pourrait lui donner, en raison du geste allégué qu'il a décrit comme à caractère sexuel.

Ça se rapprochait plus d’un, pardonnez-moi l’expression, d’un travailleur du sexe, je n’aimais pas l’image que ça me donnait , a-t-il soutenu devant le tribunal.

L’homme de 29 ans a dit s'être ensuite interrogé sur la motivation de la présumée victime. Il a expliqué s’être demandé si elle l’avait fait de son propre gré, ou si un de ses compétiteurs souhaitait lui mettre des bâtons dans les roues.

Patrick Chénard a confirmé avoir plus tard invité la plaignante à passer une fin de semaine avec lui à Québec pour connaître ses intentions. Si elle acceptait, a-t-il dit, c'est qu'elle était intéressée par une réelle relation avec lui et qu'elle n'avait pas agi dans le but de nuire à sa réputation.

Selon lui, la présumée victime a plutôt répondu qu’elle allait y réfléchir. Il a précisé qu’il n’avait jamais vraiment eu l’intention d’aller à Québec avec elle, en indiquant qu’il avait une conjointe.

Patrick Chénard a aussi réfuté avoir passé sa main sous la présumée victime pour la passer entre ses seins et masser son ventre, un geste allégué par la plaignante.

Au niveau biomécanique, ça m’apparaît impossible , a-t-il dit.

Jusqu'à maintenant, l'accusé a nié toute allégation concernant des attouchements sexuels pour 9 des 11 plaignantes qui ont témoigné pendant la première partie du procès en janvier.