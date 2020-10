L'envoi de photos non désirées de pénis sera puni en Finlande

La Finlande prévoit de pénaliser l'envoi non sollicité de photos sexuelles, avec des peines allant jusqu'à six mois de prison pour combattre ce nouveau fléau du web, a déclaré mardi à l'AFP, un responsable du ministère de la Justice.

Le projet de loi, qui doit être présenté au Parlement l'année prochaine, prévoit d'étendre la définition du harcèlement sexuel pour inclure le fait de harceler oralement, par des photos ou des messages, de prendre des photos d'autrui ou de s'exhiber soi-même , selon un communiqué du Ministère.

Les peines iraient d'une amende à une peine de prison de six mois, selon la gravité des faits.

L'envoi non sollicité de photos de pénis, ou « dick pics », est devenu un problème fréquent à l'échelle mondiale, et est subi par de nombreuses personnes, principalement des femmes, qui les reçoivent sur Internet.

Selon une étude de l'ONG des droits de l'enfant Plan international, qui a interrogé 14 000 jeunes filles et jeunes femmes dans 22 pays sur tous les continents, quelque 35 % d'entre elles ont déclaré avoir reçu des photos ou des images sexuelles ou explicites . La moitié d'entre elles ont dit avoir subi du harcèlement sexuel en ligne.

C'est donc très pertinent de regarder comment la loi doit gérer cela , a déclaré à l'AFP Sami Kiriakos, un conseiller du ministère finlandais de la Justice.

La justice s'adapte aux nouvelles technologies

À l'heure actuelle, la justice finlandaise fait face à un vide juridique : le harcèlement sexuel n'est reconnu qu'en cas de toucher, tandis que l'envoi d'images sexuelles n'entrait que dans le champ, peu adapté, de la loi sur la diffamation.

Plusieurs pays, comme l'Écosse en 2010, ont déjà pris des mesures contre le harcèlement sexuel en ligne. Plus récemment, le Texas a introduit une amende de 500 $ US pour l'envoi d'images sexuelles non sollicitées.

Outre des textes juridiques inadaptés, de nombreux pays sont confrontés à la difficulté de retrouver les auteurs de ces envois sur des plateformes largement anonymes.

Il peut être difficile d'enquêter sur ce type de délits, comme sur pratiquement tout ce qui se passe sur Internet , reconnaît M. Kiriakos.

Mais sous certaines conditions, les enquêteurs ont des mesures coercitives à leur disposition pour des agressions sexuelles, notamment l'accès aux données [de télécommunications] , a-t-il souligné.

Le projet de loi prévoit également de modifier la définition légale du viol en Finlande. Celle-ci correspondra à un rapport sexuel non consenti, là où la loi exigeait jusqu'à présent la preuve d'une menace ou de la violence.