La Gaspésie enregistre 11 nouveaux cas de COVID-19

Quatre de ces nouveaux cas sont répertoriés dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, quatre dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, et trois dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

Cinq employés de l'hôpital de Maria ont contracté la COVID-19 depuis le début de l'éclosion dans cet établissement, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

L'organisation indique cependant qu'aucune nouvelle infection n'est rapportée dans le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, ni dans la résidence privée pour aînés Lady Maria. Même chose du côté du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, qui est aussi aux prises avec une éclosion de COVID-19 qui touche moins de cinq employés.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 324 (+4)

Bonaventure : 143 (+4)

Rocher-Percé : 82 (+3)

Côte-de-Gaspé : 47

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 27 Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie précise qu'une validation des lieux de résidence a été menée lundi, entraînant quelques changements dans le nombre de cas par MRCMunicipalité régionale de comté .

Il y a actuellement 267 cas actifs du virus dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que 347 personnes sont maintenant considérées guéries de la maladie, soit neuf de plus que lundi.

Cinq personnes sont toujours hospitalisées en lien avec la COVID-19, et 19 personnes en sont décédées.

Au Québec, la santé publique fait état de 815 nouveaux cas de COVID-19.