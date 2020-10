Santa Teresa lance sa version virtuelle avec un combat des vidéoclips

Le festival Santa Teresa organise une compétition entre six artistes qui présenteront six vidéoclips originaux lors de la première soirée de son événement virtuel, mardi, animée par l’humoriste Mehdi Bousaidan.

Le réalisateur Baz, le musicien Claude Bégin et la mascotte du festival, Teresa, jugeront les vidéos préparées par les artistes en lice : Amen Deniro, Double Date With Death, Janette King, Thaïs, Vendou et Maky Lavender.

Le festival se tient d’ordinaire au printemps à Sainte-Thérèse, près de Montréal, et a dû être reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Pour cette version virtuelle, l’organisation a voulu offrir autre chose que des captations traditionnelles de prestations musicales.

Une formule inspirée de MusiquePlus

On est repartis de l’idée de MusiquePlus et des vidéoclips [...] avec une captation préenregistrée et bien montée , a expliqué le directeur général du festival, Patrick Kearney, en entrevue avec la chroniqueuse Eugénie Lépine-Blondeau à l’émission Tout un matin.

Le gala intitulé Le champion du clip TELUS sera diffusé à compter de 19 h, mardi, sur la page Facebook du festival  (Nouvelle fenêtre) .

Le public peut voter pour l’artiste ou le vidéoclip de son choix. Une bourse de 5000 $ sera remise à l’équipe derrière le clip gagnant.

Des artistes chanteront aussi mercredi

Mercredi soir, Santa Teresa présentera également six prestations inédites filmées à la salle La Protestante, une ancienne église protestante de Sainte-Thérèse devenue un lieu culte du jeune festival, qui en est à sa quatrième année.

Clay & Friends, Fuudge, Laurence-Anne, Maude Audet, Original Gros Bonnet et Sarahmée seront de la soirée diffusée en direct, sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) , à partir de 19 h.