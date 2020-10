Phase orange : des propriétaires de salon de coiffure sont mécontents

Des propriétaires de salons de coiffure, d’esthétique et de salons de barbier dans les zones en phase orange au Nouveau-Brunswick à cause d'éclosions de COVID-19 sont laissés dans l'incompréhension alors qu’ils doivent fermer leur établissement. Pourtant, les directives de la Santé publique permettent aux bars de rester ouverts.

Annie Chiasson Mallet a fondé le salon de coiffure Bohème à Dieppe cette année. En raison de la pandémie, elle n’a pas été en mesure d’ouvrir son commerce comme elle l’avait planifié au début. Maintenant, elle doit le fermer puisque le Grand Moncton et le sud-est constituent l’une des deux régions au Nouveau-Brunswick, avec Campbellton et Dalhousie, qui sont passées en phase orange.

C’est vraiment inquiétant. Je parle pour moi-même, mais je ne suis pas la seule qui est dans cette situation. C’est épeurant , a indiqué Mme Mallet.

En phase orange, les établissements d’alimentation et de boissons et les magasins de détail peuvent être en activité selon un plan opérationnel en réponse à la COVID-19 , indique le gouvernement provincial dans un communiqué. Les restaurants et bars peuvent rester ouverts et doivent cependant tenir un registre de toutes les personnes assises. Les physiothérapeutes et les massothérapeutes peuvent aussi travailler.

La situation fait sursauter Mme Mallet. D’où elle est située à Dieppe, elle peut voir un bar de danseuses qui est toujours ouvert. Cette situation est incompréhensible pour la propriétaire du salon de coiffure qui affirme avoir suivi toutes les directives de la province.

Je pense que nous sommes des entreprises - les salons de coiffure et d’esthétique - très sanitaires. Quand je me retourne de bord et que je vois de l’autre bord du chemin que ce commerce-là est encore ouvert et que la seule chose qu’ils demandent, c’est le port du masque, c’est un peu frustrant. Honnêtement, c’est un peu rire de nous. On ne pourra pas survivre chaque fois qu’ils vont nous fermer , a souligné la femme d’affaires.

Une pétition en ligne (en anglais seulement)  (Nouvelle fenêtre) qui a recueilli près de 5000 signatures réclame aussi des changements aux directives de la phase orange.

La propriétaire du salon Luxe à Riverview, Ashley McDavid, dit en anglais ne pas arriver à comprendre comment son enfant peut fréquenter son école où de 300 à 600 personnes se rendent chaque jour quand son entreprise doit fermer. L'instigatrice de la pétition rappelle que les gens peuvent encore aller manger à un restaurant et faire leurs emplettes à des endroits où on croit que de potentielles contaminations communautaires ont pu se produire.

Dans les salons, les masques sont obligatoires depuis l'ouverture en mai. Nous utilisons des désinfectants de qualité hospitalière, pratiquons la distanciation sociale, ne servons qu'une seule personne à la fois et ne permettons à personne d'entrer sans rendez-vous , écrit Mme McDavid

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russel, a affirmé comprendre la frustration des entrepreneurs. Son bureau a établi une liste des commerces qui peuvent rester ouverts selon le niveau de risque dès le début de la pandémie. Le temps qu’une personne passe à proximité d’une autre est l’un des facteurs qui a été pris en considération au moment d’établir cette liste. Je sais que c’est vraiment difficile. Je l’ai entendu. Il n’y a pas d’établissement qui veut fermer durant la pandémie, mais c’est ça. Les risques de différentes interactions pour les contacts étroits, ce sont des choses qu’on voit. Vous passez du temps avec quelqu’un d’autre à moins de deux mètres. Si vous êtes proche comme ça pour 15 minutes ou plus, vous êtes un contact étroit et ça augmente les risques de transmission , a expliqué la Dre Russell en entrevue à La matinale.

Dans la phase orange, les gymnases et les salles de sports doivent aussi être fermés.

