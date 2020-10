Éclosion à la police de Saguenay : la SQ prête à intervenir

La Sûreté du Québec (SQ) a pris l’initiative de préparer un plan de contingence pour venir en renfort au service municipal si la situation s'aggrave encore. Puisque les forces policières de Saguenay sont amputées de 20 % de leur effectif, la SQ a dressé une liste de volontaires qui pourront leur prêter main-forte.

Luc Tardif est porte-parole pour le Service de police de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Pour le moment, le porte-parole du SPS, Luc Tardif, assure que tous les services aux citoyens sont maintenus malgré l'éclosion.

On est encore en mesure de donner le service, de le faire de bonne façon. On ne voudrait pas donner un service à la population à 50 % et je vous rassure, ce n’est vraiment pas le cas. Mais si la Sureté du Québec intervient avec nous, ça va être dans certaines modalités. Présentement, ce n’est pas dans les cartons. Si on doit le faire, l'option sera envisagée , explique-t-il.

Mesures exceptionnelles

Selon ce que Radio-Canada a pu apprendre, plusieurs changements ont été apportés aux horaires des policiers de Saguenay pour parvenir à maintenir les opérations. En plus du recours aux heures supplémentaires, plusieurs agents qui n’ont pas travaillé dans une voiture de patrouille depuis des années sont appelés à retourner sur le terrain. Cela pose un certain défi technologique puisque les équipements ont changé et qu’ils n’ont pas reçu la formation requise.

Le SPS compte 177 policiers permanents, 43 policiers surnuméraires et 12 cadres.

Les deux premiers cas de COVID-19 ont été confirmés le 4 octobre dernier au Service de police de Saguenay.