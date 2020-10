COVID-19 : Ottawa passe au « niveau rouge »

Ce bilan porte à 839 le nombre de cas actifs dans la capitale nationale et à 5662 le nombre total de cas depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 4526 personnes se sont rétablies.

Au total, 48 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.

On ne déplore aucun autre décès, le bilan étant de 297 morts.

Actuellement, les 20-29 ans sont les plus touchés par le coronavirus.

Ottawa passe au rouge

Par ailleurs, la ville d’Ottawa est passée au niveau rouge vendredi rapporte SPOSanté publique Ottawa , soit le niveau maximal. Plusieurs facteurs ont influencé cette décision.

Selon SPOSanté publique Ottawa , la région est passé d’orange à rouge à la suite de l’annonce des nouvelles restrictions à Ottawa par le Premier Ministre de l’Ontario. Le gouvernement a annoncé vendredi que les salles de cinéma, d'entraînement, ainsi que les salles à manger des restaurants devront rester fermées jusqu'au 7 novembre à Ottawa, Toronto et dans la région de Peel.

Selon un courriel de SPOSanté publique Ottawa envoyé à Radio-Canada, la décision de passer l’état global au rouge a été influencée par les tendances observées la semaine dernière en ce qui concerne les hospitalisations et les éclosions .

Le nombre de cas et les hospitalisations ont doublé ces dernières semaines, ajoute la SPOSanté publique Ottawa . La semaine dernière, nous avons vu plus de 700 nouveaux cas en une semaine et une moyenne de 44 personnes hospitalisées.

Il y a par ailleurs des éclosions dans 33 établissements de soins de longue durée ou maisons de retraite, et la majorité des cas proviennent d'une transmission communautaire. Dans les hôpitaux de la région, 101 % des lits en soins aigus sont occupés.

Contrairement au Québec, le niveau d'alerte à Ottawa n’est pas lié à des actions de la part des autorités.

Pour évaluer la situation, l'Ontario tient compte :

du nombre d'infections confirmées et des tendances de propagation (à la hausse ou à la baisse); de la capacité du système de santé (hôpitaux); de la capacité de la santé publique à effectuer des suivis à la suite d’éclosions et de retracer les contacts; de l’accès aux tests de dépistage.

Le niveau rouge fait donc référence à l'état d'alerte pour le personnel médical et pour la santé publique. Il donne aussi un portrait sur la capacité du réseau à répondre à la pandémie.

Une Halloween créative

Même si SPOSanté publique Ottawa attend encore les directives provinciales pour se prononcer sur l'Halloween et le traditionnel porte-à-porte des enfants pour ramasser des bonbons, les responsables de la santé publique recommandent aux résidents de limiter leurs festivités aux membres de leur foyer.

Santé publique Ottawa ne croit pas qu’il serait responsable de célébrer l'Halloween de façon « normale » cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Vendredi, le médecin-chef adjoint en santé publique, le Dr Brent Moloughney, encourageait la population à se montrer créative cette année pour l’Halloween. Vous pouvez organiser un concours de déguisement virtuel, regarder un film d’horreur en famille , a-t-il suggéré.

Tableau indicateur de Surveillance de la Covid-19 à Ottawa

