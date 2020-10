Un nouveau cas de COVID-19 s'ajoute au bilan de l'Abitibi-Témiscamingue

Il y a présentement 29 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis vendredi dernier, 11 cas se sont ajoutés au bilan de l'Abitibi-Témiscamingue. 5 cas dans la MRC Vallée-de-l'Or, 3 à Rouyn-Noranda, 2 dans la MRC Abitibi et 1 en Abitibi-Ouest.