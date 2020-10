En Alberta, la violence conjugale augmente, mais les foyers d'hébergement sont vides

Entre la mi-mars et la mi-septembre, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a enregistré une augmentation de près de 12 % des appels pour des cas de violences conjugales en Alberta, comparé à la même période l’an dernier. Dans l’est de la province, l’augmentation est de près de 30 %.

Durant les neuf premiers mois de l’année, la police d’Edmonton a vu le nombre d’appels augmenter de 13 %, par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Une violence plus intense

En temps de crise, les violences conjugales augmentent toujours, souligne la sergente Colette Zazulak de la GRCGendarmerie royale du Canada , qui supervise l’unité de police communautaire.

Lorsque les gens sont coincés chez eux, sans leurs soutiens et qu’ils ont des facteurs de stress supplémentaires, c’est comme lorsque vous appliquez une pression sur une pierre et que des fissures commencent à apparaître. C’est là que vous voyez la violence augmenter et probablement une violence plus intense en plus , illustre-t-elle.

Noreen Cotton qui dirige le foyer d’hébergement Capella Centre Women's Shelter à Saint-Paul reconnaît que peu de femmes ont demandé de l’aide depuis le début de la pandémie.

Il y a moins d'opportunités d’entrer en contact, moins d'opportunités de créer des liens avec des personnes qui pourraient vous aider , explique Noreen Cotton.

Ce que nous avons constaté, quand des femmes entrent en contact et viennent nous voir, c’est que le niveau de gravité de la violence a augmenté , déplore-t-elle.

[Les femmes] attendent jusqu'à ce que soit le pire scénario avant de venir au foyer. C’est assez effrayant. Noreen Cotton, directrice générale du foyer d'hébergement de Saint-Paul

En août, le foyer Northern Haven shelter à Slave Lake était vide. Shelly May Ferguson n’avait jamais vu cela depuis qu’elle en est devenue directrice en 2012.

C’est étrangement calme, raconte-t-elle. Nous savons que [le problème de] la violence conjugale n’a pas été résolu.

Le centre d'hébergement d'urgence de Fort McMurray accueille actuellement 10 personnes, au lieu de 40 habituellement.

Recrudescence à venir

Nous avons vraiment vu une chute du nombre d’appels, pas seulement en Alberta, mais vraiment dans le monde entier , résume Jan Reimer du Conseil des centres d'hébergement pour femmes de l'Alberta.

La peur de la COVID-19 est une autre explication d'après elle : Il y a un message dominant qui circule. "Restez en sécurité, restez chez vous”. Et cela contribue aux dynamiques de pouvoir et de contrôle qu’il peut y avoir dans une relation abusive. Les gens ont peur de sortir et de demander de l’aide, peur pour leurs enfants et à quoi ils pourraient être exposés.

Selon Mme Reimer, il y a toujours un décalage entre le moment où les violences conjugales augmentent et le moment où les demandes d’aide dans les foyers d’hébergement partent à la hausse.

Elle souligne que les appels ont repris et s’attend à ce que leur nombre continue d’augmenter dans les mois, voire les années à venir.

Avec les informations de Josée St-Onge