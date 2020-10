La police de Windsor mal équipée pour intervenir en cas de surdose

Le rapport obtenu par CBC indique que la police de Windsor a été la première à intervenir dans au moins 14 cas, soulignant que les policiers devaient parfois attendre l’arrivée des ambulanciers avant de pouvoir administrer la naloxone.

Lors d'une intervention en mars 2019, le rapport de police a indiqué que les agents sont arrivés sur la scène d’une surdose neuf minutes avant les ambulanciers.

Le Service de police de Windsor est l'un des rares services de police de l'Ontario à ne pas équiper ses agents de trousses de naloxone, alors que le nombre de surdoses liées aux opioïdes n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années.

Le chef de police Pam Mizuno a déjà affirmé que les données ne justifiaient pas d'équiper les policiers de trousses de naloxone. La police de Windsor a par ailleurs refusé une demande d'entrevue à ce sujet.

Un outil important

Le corps policier envisage maintenant d'équiper certaines unités de trousses de naloxone, a déclaré l'Association des policiers de Windsor.

C'est un pas dans la bonne direction, selon le président de l’association, Shawn McCurdy.

Notre position est toujours que les agents de première ligne devraient l’avoir à leur disposition et que ces trousses devraient être également disponibles dans certaines de nos installations , ajoute-t-il.

Flambée de surdoses liées aux opiacés

En mai, juin et juillet, plus de personnes sont arrivées aux urgences locales pour cause de surdoses qu'en 2018 et 2019 surpassant aussi la moyenne de cas entre 2012 et 2017, selon la santé publique du comté de Windsor-Essex.

Le pire mois pour les surdoses cette année a été le mois de juillet, 39 personnes ont été hospitalisées à l'hôpital régional de Windsor.

Les trousses de naloxone sont offertes sous forme injectable ou en vaporisateur. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Une tendance à la hausse, alors que seulement 15 personnes en 2019 et 16 en 2018 ont été hospitalisées pour cette raison.

L'Association des policiers de l'Ontario est également frustrée que Windsor n'équipe toujours pas ses agents de naloxone, trois ans après que de nombreux corps policiers aient commencé à le faire.

Je pense qu'il est avantageux d‘avoir une trousse de naloxone et ce qu'il fait pour sauver des vies ou protéger les premiers intervenants également , a affirmé le président de l’association, Bruce Chapman.

La naloxone inestimable pour les policiers de LaSalle

À LaSalle, tous les agents sont équipés de trousses de naloxone depuis 2017 et ils n'ont eu à l'administrer qu'une seule fois.

Le fait qu'une seule vie ait été sauvée grâce à son utilisation est une preuve suffisante, à notre avis, que la naloxone est une substance inestimable et potentiellement salvatrice qui continuera d'être transportée par chaque agent du service de police de LaSalle dans un avenir prévisible , affirme le chef de police John Leontowicz.

Le mois dernier, la police provinciale de l’Ontario (PPO) a publié un rapport soulignant que les policiers ont sauvé 108 vies entre 2017 et 2019 en administrant de la naloxone.

La priorité de l'OPP est de sauver des vies et de promouvoir la sécurité publique , peut-on lire dans le rapport.

Les pompiers de Windsor n'ont pas de naloxone

Le rapport indique que dans cinq cas, les pompiers de Windsor étaient les premiers sur les lieux d’intervention pour surdose ou sont arrivés en même temps que la police. Ils ne sont pas non plus équipés de trousses de naloxone.

Environ 33 % des services d'incendie de l'Ontario participent au programme ontarien de naloxone et équipent les pompiers de trousses.

CBC a demandé une entrevue avec le chef des pompiers de Windsor, Stephen Laforet, mais n'a pas reçu de réponse.

La naloxone est gratuite pour tous les services de police et de pompiers ainsi que pour les services de l'Ambulance Saint-Jean. Elle est distribuée par la province.

Selon le gouvernement ontarien, le 31 mars, 84 % des services de police de la province avaient accès au programme, ce qui inclut des policiers des Premières Nations.